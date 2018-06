Die Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Türkei war vorab insbesondere von Oppositionpolitikern kritisiert worden. Sie befürchten, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan könnte das Treffen missbrauchen, um ein Zeichen der eigenen Stärke vor dem geplanten Referendum über die Einführung des umstrittenen Präsidialsystems zu setzen.

Um diesem Eindruck entgegenzutreten, hat Merkel bei ihrem Besuch nicht nur von Erdoğan öffentlich verlangt, Freiheitsrechte und Demokratie einzuhalten. Sie setzte außerdem ein Zeichen, indem sie den Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu und eine Delegation der prokurdischen Oppositionspartei HDP in der deutschen Botschaft in Ankara traf. Was Merkel mit den Politkern inhaltlich besprach, wurde aber nicht öffentlich.

Die kemalistische Partei CHP, deren Vorsitzender Kılıçdaroğlu ist, und die prokurdische HDP sind gegen das von Erdoğan angestrebte Präsidialsystem. Sie befürchten, dass so eine "Diktatur" in der Türkei entstehen könne. Die türkische Führung hingegen sieht in der HDP den politischen Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die auch in Deutschland als verbotene Terrororganisation gilt. Derzeit sitzen elf HDP-Abgeordnete wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft, darunter die Vorsitzenden Selahattin Demirtaş und Figen Yüksekdağ.



Erdoğan hatte beim Treffen mit Merkel die Einführung eines Präsidialsystems verteidigt. Von einer Aufhebung der Gewaltenteilung, wie von der Opposition befürchtet, könne keine Rede sein.



Die Bundeskanzlerin warnte die türkische Regierung davor, die Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland zu bespitzeln. Die türkische Regierung hält den im US-Exil lebenden Fethullah Gülen als Drahtzieher des Putschversuchs vom Juli 2016. Gefragt zur Auslieferung von Gülen-Anhängern an die Türkei, verwies Merkel auf die Zuständigkeit unabhängiger Gerichte in Deutschland. Ankara fordert die Auslieferung von Gülen-Anhängern, gegen die in der Türkei ermittelt wird. Darunter befinden sich 40 türkische Nato-Soldaten, die Asylanträge in Deutschland gestellt haben. Ankara fordert von Deutschland, diese Anträge abzulehnen.

Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wies diese Forderung zurück. "Da gibt es keine Sonderregelung Türkei", sagte er der Passauer Neuen Presse. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entscheide individuell und allein auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben. Das gelte selbstverständlich auch für Asylanträge türkischer Antragsteller.