Jeff Sessions war einer der ersten Unterstützer von US-Präsident Donald Trump bei den Republikanern, jetzt gehört er offiziell zu dessen Regierungsteam: Der US-Senat hat ihn mit 52 zu 47 Stimmen als neuen US-Justizminister bestätigt. Der umstrittene Kandidat erhielt damit lediglich eine Stimme aus dem Lager der oppositionellen Demokraten, während die Republikaner geschlossen für ihn votierten.



Der 70-Jährige war seit 1996 Senator von Alabama. Sessions gilt als ultrakonservativ und ist unter anderem für seine harte Haltung in Fragen der Einwanderung, zu Überwachungsprogrammen und in der Drogenpolitik bekannt. Schon in den 1980er Jahren wurde ihm Rassismus vorgeworfen: Der Senat verweigerte ihm damals einen Posten als Bundesrichter wegen abschätziger Äußerungen über Schwarze.



Sessions Anhörung vor dem Senat hatte sich wochenlang hingezogen, die erste Sitzung am 10. Januar wurde durch Demonstranten in Ku-Klux-Klan-Kutten gestört. In seiner Anhörung verurteilte Sessions später die "hasserfüllte Ideologie" des rassistischen Geheimbunds. In dieser Woche sorgte eine weitere Senatssitzung für Schlagzeilen: Der demokratischen Senatorin Elizabeth Warren wurde am späten Dienstagabend ein Redeverbot auferlegt, weil sie aus einem Brief der Witwe Martin Luther Kings zitierte, um gegen Sessions Einführung ins Amt zu argumentieren. In dem 1986 verfassten Brief wirft King Sessions vor, ältere, schwarze Wähler beim Gebrauch ihres Wahlrechts eingeschüchtert zu haben.



If Jeff Sessions turns a blind eye while @realDonaldTrump violates the Constitution or breaks the law, he'll hear from all of us. — Elizabeth Warren (@SenWarren) 9. Februar 2017

Warren ist eine einflussreiche Senatorin, die selbst einmal als mögliche Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei gehandelt worden war. Als sie ihre Rede nicht fortsetzen durfte, lasen andere Demokraten weitere Passagen aus dem Brief von Coretta Scott King vor, auf Twitter kursierte der Hashtag #LetLizSpeak (Lasst Liz sprechen). Warren schrieb nach Sessions Bestätigung auf Twitter, die Demokraten würden genau darauf achten, ob US-Justizminister Sessions den neuen Präsidenten gewähren lasse, wenn dieser die Verfassung oder Gesetze verletze.

Die Demokraten werfen Sessions vor, zu enge Kontakte zu Trump zu haben und unter anderem dessen harte Linie gegen Einwanderer zu unterstützen. Sie argumentierten, Sessions werde nicht genug tun, um die Rechte von Minderheiten, Homosexuellen oder das Recht von Frauen auf Abtreibung zu schützen. Republikaner hingegen halten Sessions geeignet für das Amt im Justizministerium, da er über eine lange Karriere im öffentlichen Sektor verfügt und zwei Jahrzehnte im Senat gesessen hat. "Er ist ehrlich. Er ist fair. Er war ein Freund von vielen von uns, auf beiden Seiten", sagte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell. Es sei hart gewesen, zu sehen, durch was der Mann in den vergangenen Wochen habe gehen müssen, sagte McConnell zudem.





Sessions selbst sagte nach dem Votum im Senat: "Menschen zu verunglimpfen, die mit uns nicht einer

Meinung sind, ist nicht gesund für unseren Körper." Seinen Rücktritt als Senator werde er umgehend einreichen. Der 70-Jährige ist nun auch der neue Generalstaatsanwalt der US-Regierung.