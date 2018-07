Der US-Senat hat Rex Tillerson als neuen Außenminister der USA bestätigt. 53 Senatoren stimmten für, 42 gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden des Ölkonzerns Exxon Mobil. Für die Nominierung eines Ministers ist dies ein knappes Ergebnis. Bei mehreren anderen Anwärtern für Trumps Kabinett kam es ebenfalls zu Streitigkeiten.



Tillerson war von Präsident Donald Trump vorgeschlagen worden. Kritiker werfen ihm wegen seiner Arbeit für Exxon Mobil mögliche Befangenheit vor. Aufgrund seiner Ölgeschäfte wird Tillerson auch eine große Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin nachgesagt. 2013 etwa hatte Putin ihn mit einem Orden der Freundschaft ausgezeichnet.



Tillerson hält nichts von Sanktionen gegen Moskau, hatte sich während seiner Anhörungen durch den Senat aber von dem russischen Präsidenten distanziert. Er bezeichnete Russland als "Gefahr" für die USA und Europa.



Der Multimillionär wird als sehr konservativ beschrieben, andererseits hat er als jahrelanger Präsident der Pfadfinder die Organisation für homosexuelle junge Männer geöffnet. Sachpolitisch ist Tillerson nicht leicht einzuordnen. Als Exxon-CEO vertrat er vehement die Interessen der fossilen Energieindustrie, erkannte aber den Klimawandel als echt und ernst an. Angeblich ist er gegen einen US-Rückzug aus dem Pariser Klimaschutzabkommen.

Positionen zu Syrien, zu Nahost, dem internationalen Terrorismus oder dem Verhältnis zu China sind bislang nicht hinterlegt. Zu Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs hatte Tillerson Jeb Bush, Floridas Ex-Gouverneur, unterstützt. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) will seinen Kollegen noch am Donnerstag in Washington treffen.

Demokraten boykottieren Nominierungsverfahren

Zurzeit läuft die formale Bestätigung des Kabinetts von US-Präsident Trump. Bislang hat nur eine Minderheit von Trumps Kabinettskandidaten die erforderliche Bestätigung des Senats erhalten. Der Präsident wirft den Demokraten deshalb eine Blockadepolitik vor.



Die Demokraten boykottierten die Nominierungsverfahren mehrerer designierter Kabinettsmitglieder. Sie blieben den Ausschusssitzungen fern, in denen es um den designierten Finanzminister Steven Mnuchin sowie den Kandidaten für das Gesundheitsministerium, Tom Price, ging. Die Republikaner schlossen sie daraufhin kurzerhand von der Abstimmung aus. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, politische Spielregeln zu missachten.



Der republikanische Vorsitzende des Ausschusses, Orrin Hatch, bezeichnete den Boykott der Demokraten als "schändlichen Protokollbruch", der seine Partei dazu gezwungen habe, die Abstimmungsregeln auszusetzen. Diesen zufolge muss bei jedem Votum eigentlich mindestens ein Demokrat anwesend sein. Demokrat Ron Wyden beschuldigte die Republikaner, einfach die Regeln umzuwerfen, nur weil es gerechtfertigte ethische Fragen zu Kandidaten gebe. Price und Mnuchin bekamen von den republikanischen Mitgliedern des Ausschusses 14-0 Stimmen.



An der Sitzung des Justizausschusses zum designierten Justizminister Jeff Sessions nahmen die Demokraten hingegen teil. Sie wurden dort bei dem Votum über den wegen seiner erzkonservativen Ansichten besonders umstrittenen Sessions von den Republikanern überstimmt. Die elf Republikaner im Ausschuss stimmten für ihn, die neun Demokraten dagegen. Im letzten Schritt muss noch das Plenum der Kongresskammer über die Kandidaten abstimmen. Da die Republikaner im Senat die Mehrheit haben, werden sie die Nominierungen aber aller Voraussicht nach durchsetzen können.

Republikanerinnen wollen nicht für Kandidatin DeVos stimmen

Die Bestätigung von Betsy DeVos, Trumps Kandidatin für das Amt der Bildungsministerin, dürfte dagegen komplizierter werden. Zwei republikanische Senatorinnen sagten am Mittwoch, sie würden nicht für sie stimmen, weil sie keine Erfahrung im öffentlichen Schulsystem habe. DeVos ist Milliardärin und großzügige Geldgeberin für die Republikaner. In der Vergangenheit hat sie sich für Alternativen zum öffentlichen Schulsystem starkgemacht. Wenn sich kein weiterer republikanischer Senator mehr von ihr abwendet und alle Demokraten gegen sie stimmen, kommt es zu einem Unentschieden von 50 zu 50. Dann kann Vizepräsident Mike Pence zugunsten von DeVos entscheiden.