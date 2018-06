Angesichts protektionistischer Drohungen des US-Präsidenten will Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem ersten persönlichen Treffen mit Donald Trump die Bedeutung freien Handels für die Volkswirtschaften beider Länder und dabei insbesondere das Engagement deutscher Unternehmen in den USA betonen. "Wir Deutschen haben gute Argumente", sagte sie vor ihrer Abreise in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung mit Blick auf die hohen deutschen Direktinvestitionen in Amerika. "Das größte BMW-Werk steht nicht in Deutschland, sondern in den Vereinigten Staaten und exportiert von dort mehr Autos als GM und Ford zusammen. Das werde ich deutlich machen", sagte die CDU-Vorsitzende.



1/12 Das Verhältnis von Merkel zu Trumps Vorvorgänger George W. Bush war anfangs nicht leicht. Der Kanzlerin gefiel das oft cowboyhafte Auftreten des US-Präsidenten nicht, ihm war ihre Art viel zu nüchtern und auf Ausgleich bedacht. Doch im Laufe der Zeit lernten sie sich schätzen, vor allem mochten sie aneinander, dass sie sich offen ihre Meinung sagen konnten. Am Ende lud Bush Merkel sogar mit ihrem Mann auf seine Ranch in Texas ein – ein Zeichen besonderer Wertschätzung. © Pawel Kopczynski/Reuters 2/12 Der Start mit Bushs Nachfolger Barack Obama war ebenfalls kompliziert. Sie hatte ihm im Wahlkampf eine Rede vor dem Brandenburger Tor verwehrt, ihr war der neue Mann im Weißen Haus viel zu pathetisch. Obama begegnet ihr anfangs kühl und ziemlich von oben herab. Doch durch den Konflikt mit Russland, die Krim-Annexion und den Krieg in der Ukraine, kamen sie sich politisch sehr nahe und sprachen oft miteinander. Nach der Wahl von Trump überschüttete er sie bei einem letzten Besuch in Berlin mit Lob als seine "wichtigste Partnerin". © Michael Kappeler/AFP/Getty Images 3/12 Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi nervte Merkel vor allem durch seine ständigen Eskapaden. Und dadurch, dass er bei wichtigen Treffen und auf Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs gerne Witze erzählte oder Merkel sogar an den Schultern massierte, aber gleichzeitig in seinem Land nichts voranbrachte. Einen persönlichen Draht fanden sie nicht. Deshalb war die Kanzlerin froh, als Berlusconi endlich weg war. © Ralph Orlowski/Getty Images 4/12 Dass sie einmal zum Duo Merkozy verschmelzen würden, hätten Merkel und der französische Präsident Nicolas Sarkozy am Anfang sicher selbst nicht gedacht. Sarkozy brachte die Kanzlerin mit seinem präpotenten Gehabe auf, sie fanden nur schwer zueinander. Doch in der Finanzkrise arbeiteten sie eng zusammen, trafen sich häufig und gaben als deutsch-französisches Führungsduo den Takt in der EU vor. Merkel hätte es deshalb gerne gesehen, wenn er noch länger Präsident geblieben wäre und machte sogar für ihn Wahlkampf. Vergebens. © Tobias Schwarz/Reuters 5/12 Russlands Präsident Wladimir Putin setzt gegenüber Merkel auf kleine Zeichen der Einschüchterung. So ließ er 2007 bei einem Treffen in Sotschi seinen Hund Koni herumlaufen – zum sichtlichen Missfallen der Kanzlerin. Später war Merkel es, die sich besonders entschieden gegen den Versuch von Putin stellte, durch die Annexion der Krim und den Konflikt in der Ukraine die Ordnung in Europa infrage zu stellen, und sie hat Sanktionen der EU durchgesetzt. Dennoch sucht sie immer wieder das Gespräch mit ihm. Eigentlich verstehen sie sich gut: Putin kann Deutsch, sie spricht auch Russisch. Da hört das Verstehen aber oft auf. © Dmitry Astahkov/AFP/Getty Images 6/12 Mit Kanadas charmantem Premierminister Justin Trudeau fand Angela Merkel Mitte Februar bei dessen Besuch in Berlin gleich Übereinstimmungen. Beide teilen in vielen Fragen die gleichen Ansichten, etwa eine liberale Einwanderungspolitik. Das verbindet sie gegen Donald Trump, der in Trudeaus Nachbarland regiert. © Guido Bergmann/Bundesregierung/Getty Images 7/12 Recep Tayyip Erdoğan ist so ziemlich das Gegenbild zu Merkel: Während sie bescheiden auftritt, inszeniert er sich in seinem Palast wie ein Sultan. Merkel hat sich stets gegen einen Beitritt der Türkei zur EU gestellt, das belastete ihr Verhältnis von Anfang an. Und sie hat aus seiner Sicht den Putschversuch im vergangenen Jahr nicht schnell und entschieden verurteilt. Obwohl Erdoğan die Grundrechte in seinem Land beschneidet, Oppositionelle und Journalisten wie den "Welt"-Korrespondenten Denis Yücel verfolgt und einsperrt, und sich zum Alleinherrscher aufschwingen will, hält sie den Gesprächsfaden zu ihm. Denn für Deutschland hängt davon eine Menge ab: das Flüchtlingsabkommen mit Ankara. © Guido Bergmann/Bundesregierung/Getty Images 8/12 Der chinesische Präsident Xi Jinping betrachtet Merkel als die wichtigste Frau in Europa und eine führende Politikerin der Welt. Deshalb sucht er immer wieder das Gespräch mit ihr. Die Kanzlerin spart dabei auch nicht mit Kritik an der Menschenrechtslage in der Volksrepublik, aber sie trägt es nicht groß nach außen. Beim G20-Treffen in Hangzhou im vergangenen Jahr hofierte Xi Jinping sie regelrecht. Denn er sieht Deutschland als Partner auch gegen eine protektionistische Handelspolitik der USA, die beiden Ländern schaden würde. © Lintao Zhang/Getty Images 9/12 Der Beginn zwischen Merkel und François Hollande war holprig. Sie hatte im Wahlkampf den konservativen Vorgänger Sarkozy unterstützt, der neue sozialistische Hausherr im Élysée-Palast war persönlich ziemlich spröde. Doch schon bald wurde das Verhältnis zum jetzt scheidenden französischen Präsidenten enger. Vor allem der Ukraine-Konflikt schweißte sie zusammen. Gemeinsam initiierten Merkel und Hollande die Vierertreffen mit den Präsidenten Russlands und der Ukraine, Putin und Poroschenko, zur Beendigung des Krieges. Mit einem Teilerfolg: dem Minsker Friedensabkommen. Auch wenn beide längst beim Du sind, sind die Beziehungen zwischen ihnen nicht so eng wie zwischen Merkel und Sarkozy. © Sean Gallup/Getty Images) 10/12 Merkel hat sogar noch Sarkozys Vorgänger Jacques Chirac erlebt. Hier bedankt er sich formvollendet für einen Rosenstrauch aus dem Garten des früheren Bundeskanzlers Konrad Adenauer, den Merkel ihm bei seinem Abschiedsbesuch in Berlin 2007 schenkte. © Patrick Kovarik/AFP/Getty Images 11/12 Über den Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi nach seinem gescheiterten Referendum im Dezember war Merkel betrübt. Denn obwohl er sie zuletzt wegen ihrer europäischen Sparpolitik angegriffen hatte, hatte sie mit ihm immer gut zusammengearbeitet. Sie sah in dem jungen Sozialdemokraten einen Verbündeten für Reformen in der EU und hatte ihn deshalb auch zu Spitzentreffen mit Frankreichs Präsident Hollande eingeladen. Renzi wiederum sah in Merkels Deutschland ein Vorbild für Reformen, die er in seinem Land durchsetzen wollte. Auch persönlich stimmte die Chemie. © Tobias Schwarz/AFP/Getty Images 12/12 Der Besuch Merkels beim ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi Anfang Februar stand nicht unter dem besten Stern: Al-Sissi geht mit harter Hand gegen die Opposition vor, auch gegen die Arbeit deutscher politischer Stiftungen in dem nordafrikanischen Land. Aber Ägypten ist wichtig als "Stabilitätsanker" in der Region, wie Merkel sagte, und wegen der Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen. Deshalb vereinbarte sie mit Al-Sissi einen pragmatischen Deal: Ägypten bekommt Kredite und Wirtschaftshilfe, es verspricht Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik – und es will die Arbeit der deutschen Stiftungen wieder zulassen. © Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Für diese selbstbewusste Haltung bekommt die Kanzlerin auch Unterstützung aus dem Kabinett. So machte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries deutlich, dass sich die Bundesregierung auch mit Klagen, etwa bei der Welthandelsorganisation (WTO), gegen protektionistische US-Importzölle erwehren könnte. "Ich setze ein Stück weit auf die Vernunft und ich setze auch auf die Gerichte", sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk.



Zypries: "Es wäre nicht das erste Mal, dass Trump scheitert"

"Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass Herr Trump vor den Gerichten dann scheitert", fügte sie mit Blick auf die Gerichtsentscheidungen gegen die Einwanderungsdekrete der US-Regierung hinzu. Es gebe viele Dinge, "die Trump bisher angekündigt und nicht gemacht hat. Und die, die er gemacht hat, mit denen ist er ja noch nicht so sonderlich erfolgreich gewesen."

Zugleich hob Zypries hervor, dass die USA auf deutsche Importe angewiesen sind: "Die Amerikaner brauchen unsere Maschinen und Anlagen." Trumps Berater würden dem US-Präsidenten sicher deutlich machen, "dass die Amerikaner sich im Zweifel auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie solche hohen Importzölle verhängen". Sie gehe davon aus, "dass Herr Trump nicht beratungsresistent ist". Die Wirtschaftsministerin kennt aber auch die Bedenken der deutschen Wirtschaft und räumte ein, dass bei dem Termin im Weißen Haus für die hiesigen Konzerne und Unternehmen "einiges auf dem Spiel" stehe. Es müsse nun geklärt werden, welche wirtschaftspolitische Linie die neue US-Regierung verfolge, es gehe darum, "eine verlässliche Basis zu schaffen".

Ursprünglich wollte Merkel bereits zu Wochenbeginn nach Washington reisen, wegen eines Wintereinbruchs an der US-Ostküste wurde der Besuch jedoch verschoben. Trump empfängt die Kanzlerin nun am Nachmittag zu einem Gespräch über die transatlantische Partnerschaft und internationale Krisen. Im Anschluss soll die Wirtschaftspolitik im Mittelpunkt stehen, an einer Gesprächsrunde nehmen Vertreter von deutschen und US-Unternehmen teil. So wird Merkel von den Vorstandschefs der Unternehmen Siemens, BMW und Schaeffler begleitet.

Vor Abflug Telefonat mit Chinas Präsident

"Zunächst einmal will ich den Präsidenten persönlich kennenlernen", sagte Merkel auf die Frage, was sie sich von dieser Reise erhoffe. Kein Telefonat könne dies ersetzen. Als avisierte Gesprächsthemen nannte die Kanzlerin im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung neben Sicherheitsfragen vor allem auch die internationale Zusammenarbeit, Handel und Wirtschaft. "Und als Gastgeberin des diesjährigen G20-Gipfels werde ich dem Präsidenten die Ziele und Projekte darlegen, die wir uns dafür vorgenommen haben."

Bereits vor ihrer Abreise setzte die Kanzlerin ein deutliches Zeichen Richtung Washington, wo Donald Trump seine Präsidentschaft unter das Motto America First gestellt hat und einer Reihe von Ländern – auch Deutschland – mit Strafzöllen auf deren Importprodukte gedroht hatte: Merkel telefonierte mit Chinas Präsident Xi Jinping, mit dem sie nach Angaben beider Regierungen den gemeinsamen Einsatz für freien Handel und offene Märkte verabredete. Das Weiße Haus wird das Engagement der Kanzlerin aufmerksam zur Kenntnis genommen haben.