Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım hat die Wahlkampfabsagen türkischer Minister durch die deutschen Behörden kritisiert, gleichzeitig bemühte er sich aber auch um Verständigung: Am Nachmittag telefonierten Yıldırım und Bundeskanzlerin Angela Merkel etwa eine Stunde lang. Dabei soll der Ministerpräsident gesagt haben, die türkische Regierung werde "ihre Taktik beim Wahlprogramm etwas ändern", berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Das Telefonat sei "gut und produktiv" gewesen, sagte Yıldırım türkischen Medien. Weitere Details des Gesprächs wurden zunächst nicht bekannt.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind angespannt, nachdem in der vergangenen Woche mehrere Wahlkampfauftritte von türkischen Ministern in Deutschland untersagt wurden. Auch die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel belastet das Verhältnis beider Länder.



Yıldırım war vor dem Telefonat mit Merkel auf einer Wahlkampfveranstaltung in der zentralanatolischen Stadt Kırşehir. Dort sagte er, die Untersagung von Wahlkampfauftritten in Deutschland sei eine "sehr unglückliche Entscheidung gegen Freiheiten und Demokratie". Er lade die deutschen Behörden dazu ein, "ihre mit einer guten bilateralen Beziehung unvereinbare Einstellung zu überdenken".



Der türkische Ministerpräsident richtete sich in seiner Rede auch an die in Deutschland lebenden türkischen Staatsangehörigen. Diese sollten der Welt eine "Demokratielektion" erteilen, in dem sie für die geplante Verfassungsänderung der türkischen Regierung stimmten.



Präsident Recep Tayyip Erdoğan wirbt für eine Verfassungsänderung hin zu einem Präsidialsystem. Die Türken entscheiden am 16. April in einem Referendum über dessen Einführung. Ein solches System würde die Machtbefugnisse Erdoğans erheblich ausweiten und die des Parlaments beschneiden. Auch 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken sind bei dem Referendum abstimmungsberechtigt.

Türkische Regierungsvertreter Türkische Politiker in Deutschland 10. Februar 2008: Ministerpräsident Erdoğan warnt die Türken in Deutschland vor zu viel Anpassung. "Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagt er vor etwa 16.000 Anhängern in Köln.



27. Februar 2011: Bei seinem Auftritt vor rund 10.000 Menschen in Düsseldorf fordert Erdoğan seine Landsleute zwar auf, sich zu integrieren, lehnt aber erneut eine völlige Anpassung ab: "Unsere Kinder müssen Deutsch lernen, aber sie müssen erst Türkisch lernen."



4. Februar 2014: Erdoğan wirbt auf einer Veranstaltung unter dem Motto Berlin trifft den großen Meister vor etwa 4.000 Zuhörern um Stimmen für die bevorstehende Direktwahl des türkischen Präsidenten. Mai 2014 bis Mai 2015 24. Mai 2014: Nach dem Grubenunglück im türkischen Soma kritisiert Erdoğan vor etwa 15.000 Anhängern in Köln die Berichterstattung in Deutschland. Erneut wirbt er für die Präsidentenwahl. Zur selben Stunde ziehen 45.000 Gegendemonstranten durch die Innenstadt.



12. Januar 2015: Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ruft in Berlin vor etwa 3.000 Anhängern der AKP-Partei zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf.



10. Mai 2015: Im Vorfeld der Parlamentswahl in der Türkei fordert Staatschef Erdoğan vor etwa 14.000 Anhängern in Karlsruhe, dass sich Menschen mit türkischem Migrationshintergrund integrieren, dabei aber Werte, Religion und Sprache ihrer Heimat bewahren. Nach dem Putschversuch 31. Juli 2016: Gut zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei spricht Sportminister Akif Çağatay Kılıç in Köln auf einer Pro-Erdoğan-Demonstration vor etwa 40.000 Menschen. Eine Livezuschaltung des Präsidenten auf Großleinwand wurde angesichts der aufgeheizten Stimmung zuvor verboten.



18. Februar 2017: Ministerpräsident Binali Yıldırım wirbt vor rund 10.000 Menschen in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am Referendum im April können sich auch rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland beteiligen.



2. März 2017: Aus Sicherheitsgründen verweigert die Stadt Gaggenau dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağ einen Wahlkampfauftritt. Die Stadt Köln lehnt eine Anfrage für einen Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi ab. Tags darauf wird ein Auftritt Zeybekçis in Frechen bei Köln verweigert.

Am Donnerstag hatte die Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg einen Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdağ untersagt. Bozdağ sagte daraufhin seine gesamte Deutschlandreise ab, unter anderem auch ein geplantes Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu warf Deutschland in der Folge vor, die Verfassungsänderung der türkischen Regierung verhindern zu wollen. Die Bundesregierung wolle "keine starke Türkei", sagte er.



Wirtschaftsminister hält an Auftritt in Köln fest

Auch der geplante Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekçi am Sonntag in Köln wurde zunächst abgesagt, soll nun aber stattfinden, wenn auch in einem anderen Rahmen: Zeybekçi sei bei einer Veranstaltung in einem Hotel in der Innenstadt angekündigt, sagte ein Polizeisprecher. Es handele sich um eine private Veranstaltung, deshalb könne er zum Inhalt nichts sagen. Auf der Facebookseite der Jugendorganisation der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) heißt es, Zeybekçi werde "über das geplante Präsidialsystem in der Türkei informieren".



Zeybekçi will am Sonntag außerdem ein Grußwort bei einem Konzert in Leverkusen sprechen. Nach Angaben des veranstaltenden Kulturvereins handelt es sich dabei aber um "keine politisch gesinnte Veranstaltung", sondern um "ein musikalisches Gedenkkonzert" für den renommierten türkischen Volksmusiker Özay Gönlüm.



Außenminister Çavuşoğlu wird unterdessen am Mittwoch den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Berlin treffen. Dabei wird aller Voraussicht nach auch die Festnahme des Journalisten Yücel zur Sprache kommen. Der Welt-Korrespondent sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Bundesregierung fordert seine Freilassung, Präsident Erdoğan nannte ihn einen "deutschen Agenten".