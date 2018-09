Bereits das erste Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump hatte für Kritik gesorgt und war gerichtlich gestoppt worden. Nun soll die überarbeitete Fassung ebenfalls juristisch angegriffen werden. Am Mittwoch hatte Hawaii bereits angekündigt, dagegen zu klagen. Nun hat der US-Staat die Klage bei Gericht eingereicht.



"Hawaii ist besonders, weil es sowohl in der Geschichte als auch in der Verfassung immer diskriminierungsfrei gewesen ist", sagte der staatliche Generalstaatsanwalt Douglas Chin. Jeder fünfte Einwohner und Arbeitnehmer Hawaiis sei im Ausland geboren, 100.000 seien keine US-Bürger, so Chin. Die Anordnung Trumps verletze die muslimischen Einwohner des US-Staates ebenso wie Touristen und Studenten aus dem Ausland. Chin bezeichnete das neue Dekret als "Muslim-Bann 2.0".



Das neue Verbot soll am 16. März in Kraft treten. Menschen aus den vorwiegend islamischen Ländern Iran, Jemen, Libyen, Syrien, Somalia und Sudan dürfen ab dann mindestens 90 Tage lang nicht in die USA einreisen. Das Programm zur Aufnahme von Flüchtlingen wird zeitgleich für 120 Tage gestoppt.



Einreiseverbot in die USA Ab 16. März: Aus diesen Ländern dürfen Menschen, die kein gültiges Visum haben, nicht in die USA einreisen.

Hawaii wird bei einer Anhörung am 15. März dafür plädieren, dass das Gericht eine vorübergehende einstweilige Verfügung gegen das Einreiseverbot ausspricht. Diese würde die Maßnahme stoppen, bis der Rechtsstreit gelöst worden ist. Mit der Klage wolle Hawaii seine Einwohner, Unternehmen und Schulen sowie seine "Souveränität gegen illegale Schritte von Präsident Donald J. Trump und seiner Bundesregierung" schützen, heißt es in der Klageschrift.

Hawaii hatte bereits gegen Trumps ursprünglichen Einreisestopp für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern geklagt. Dieses Verfahren war zunächst nicht weiter bearbeitet worden, nachdem eine landesweite Verfügung durch einen Bundesrichter den Einreisestopp ausgesetzt hatte.