Nach mehreren Luftangriffen im Irak und in Syrien mit vielen zivilen Toten hat das US-Militär Berichte zurückgewiesen, wonach es die Luftangriffe verstärkt habe und dabei weniger Rücksicht auf Zivilisten nehme. "Dafür gibt es keine Anzeichen", sagte John Thomas, Sprecher des US-Zentralkommandos in Tampa. Der zuständige General Joseph Votel habe nicht vor, die Strategie zu ändern. Man gehe vorsichtig vor, um zivile Ziele von militärischen zu unterscheiden.

Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, dass die amerikanischen Berater die Einsatzregeln gelockert hätten. Der Schritt sei erfolgt, nachdem Donald Trump US-Präsident geworden war.

Hintergrund sind mehrere Vorfälle mit vielen Toten. So waren am 17. März im irakischen Mossul bei einer gewaltigen Explosion verschiedenen Berichten zufolge mehr als 100 Zivilisten getötet worden. Laut Aktivisten war dafür ein Luftangriff verantwortlich. Ein irakischer General hatte hingegen mitgeteilt, der IS habe Häuser mit Sprengladungen versehen, die explodiert seien. Das US-Zentralkommando prüft den Vorfall.

Auch bei einem US-Luftangriff auf ein Dorf bei Aleppo waren mehrere Menschen getötet worden. Laut Aktivisten handelte es sich um Zivilisten in einer Moschee, das US-Militär will hingegen auf Al-Kaida-Führer in einem Nachbargebäude gezielt haben. Zuletzt wurden mehr als 30 Zivilisten bei einem Luftangriff auf eine Schule in Nordsyrien getötet; auch dafür wird die US-geführte Koalition verantwortlich gemacht.



Mangelnde Vorsicht wäre Menschenrechtsverletzung

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf der US-geführten Militärkoalition gegen den IS vor, bei der Rückeroberung Mossuls keine ausreichenden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen zu haben, um zivile Tote zu vermeiden. Der Anstieg unter den zivilen Opfern ließe auf eine veränderte Strategie schließen, teilte die Organisation mit. Falls sich eine mangelnde Rücksichtnahme bestätigen sollte, stelle dies eine "eklatante Verletzung der internationalen Menschenrechte" dar.



Bei US-geführten Luftangriffen seien "ganze Häuser mit vollständigen Familien darin zerstört" worden, sagte Donatella Rovera, die für Amnesty vor Ort in Mossul Fakten sammelt und Augenzeugenberichte dokumentiert. "Die Tatsache, dass die irakischen Behörden Zivilisten wiederholt geraten haben, in ihren Häusern zu bleiben statt aus dem Gebiet zu fliehen, belegt, dass die Koalitionsstreitkräfte gewusst haben müssen, dass diese Angriffe wahrscheinlich zu einer erheblichen Anzahl an zivilen Opfern führen würden."

Die irakische Armee hatte im Oktober mit der Rückeroberung Mossuls begonnen. Im Januar teilte die Regierung mit, der Osten der Stadt sei befreit – als nächstes werde um den vom IS besetzten Westen gekämpft. Am Montag unternahmen die irakischen Regierungstruppen einen neuen Anlauf zur Rückeroberung der Altstadt. Dabei stoßen die Truppen auf erheblichen Widerstand der Dschihadisten, für die der Fall ihrer letzten großen Bastion im Irak ein schwerer Rückschlag wäre. Der IS wird beschuldigt, Zivilisten als menschliche Schutzschilde einzusetzen. Nach UN-Angaben sind allein in der Altstadt etwa 400.000 Menschen eingeschlossen.