Vergangene Woche war Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zu Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Diese Woche, am Donnerstag, den 30. März, kommt ein beeindruckender Dokumentarfilm über Palästinenser in die deutschen Kinos. Er heißt Gaza Surf Club und erzählt von einer kleinen Gruppe meist junger Wellenreiter im Gazastreifen.

Hohe Politik und Wasservergnügen? Auf den ersten Blick haben die beiden Ereignisse nichts gemein, ihr Zusammentreffen ist bloßer Zufall. Abbas wollte sich in Deutschland der Unterstützung für die Zweistaatenlösung versichern, die in immer weitere Ferne zu rücken droht. Er wollte den Nahostkonflikt, der nichts an seiner Brisanz verloren hat, aber inmitten der anderen großen Krisen in Vergessenheit gerät, wieder einmal ins Bewusstsein rücken.

Ein selbstständiger palästinensischer Staat an der Seite Israels erscheint immer unrealistischer, weil Israelis, aber ebenso Palästinenser alles tun, um dieses Vorhaben zu zerstören. Und weil offenbar auch der amerikanische Präsident Trump kein sonderliches Interesse daran hat. Ihm sei es egal, worauf sich Palästinenser und Israelis einigten, hat er gesagt. Hauptsache, es komme am Ende ein "großartiger Deal" dabei heraus.

Auf den zweiten Blick aber passen Abbas' Auftritt in Berlin und die Filmpremiere geradezu perfekt zusammen, spiegeln sie doch haargenau, was sich im Nahen Osten derzeit abspielt. Während der palästinensische Staat ungeachtet vollmundiger Bekenntnisse immer mehr zu einer Fiktion wird, müssen die Wellenreiter des Gazastreifens mit den brutalen Folgen leben. Auf ihre eigene Weise trotzen sie der Tristesse aus israelischer Bevormundung, wirtschaftlicher Not und islamischem Fundamentalismus.

Wenn sie sich auf ihre Surfbretter stellen und ins Meer hinausgleiten, gewinnen sie – zumindest für einen kurzen Moment – ein Stück Freiheit. Ihr Wellenglück ist ein Protest gegen den politischen Irrsinn und ein Ausbruch aus der ihnen von Israel und der eigenen palästinensischen Regierung aufgezwungenen Enge.

Eine Szene aus dem Kinofilm "Gaza Surf Club" © Little Bridge Pictures

Die Surfer vom Gazastreifen sind stille Helden, Präsident Mahmud Abbas hingegen ist eine tragische Figur. Als Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde regiert er mit seiner Fatah-Bewegung lediglich im Westjordanland und damit nur über das halbe Palästina. Im weiter entfernt liegenden Gazastreifen hat er nichts zu sagen, über die knapp zwei Millionen Palästinenser dort, also auch über die Surfer, herrscht seit exakt zehn Jahren die radikalislamistische Hamas.

Fatah und Hamas sind sich zwar spinnefeind, aber sie haben ein gemeinsames Problem. Die Palästinenser sind zunehmend wütend auf sie. Abbas ist schwach und alt, er wurde an diesem Wochenende 82, Fatah und die Autonomiebehörde sind bis in die Haarspitzen korrupt. Auch Hamas ist bestechlich und regiert außerdem brutal und diktatorisch.