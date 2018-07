Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat Deutschland bei einem Auftritt in Hamburg "systematische Gegnerschaft zur Türkei" vorgeworfen. Das sagte er einer Simultanübersetzung des Senders n-tv zufolge, während er vom Balkon der Residenz des türkischen Generalkonsuls sprach. Zu seiner Rede waren nach Polizeiangaben etwa 350 Anhänger gekommen, während parallel etwa 200 Gegendemonstranten hinter Absperrungen protestierten.



Çavuşoğlu sagte: "Bitte hört auf, uns Lektionen in Menschenrechten und Demokratie zu erteilen." Türkische Staatsbürger würden in Deutschland systematisch unterdrückt. Das gehöre sich nicht für eine Freundschaft. Europa habe große Probleme mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit, und unterstütze alle Formen des Terrorismus gegen die Türkei, sagte er.

Viele seiner Anhänger, die sich im Garten der Residenz versammelt hatten, schwenkten die türkische Flagge. Die Polizei hatte das Gebäude abgeriegelt. In der Nähe gab es aber auch Proteste gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. "Wir protestierten heute hier gegen ein gewaltsames System. Ein System, das Menschen einpfercht", sagte ein Redner.

Ursprünglich hatte Çavuşoğlu in einer Hochzeitshalle im Stadtteil Wilhelmsburg auftreten wollen, um für die Einführung des umstrittenen Präsidialsystems in der Türkei zu werben. Die Behörden hatten den Auftritt aber wegen "brandschutzrechtlicher Mängel" des Gebäudes untersagt. In der Türkei war das Verbot deutlich kritisiert worden.

Merkel spricht sich für Gelassenheit aus

Unterdessen rief Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Gelassenheit auf. Deutschland müsse den Konflikt mit der Türkei um die Wahlkampfauftritte in deutschen Städten aushalten, sagte Merkel in einer Unionsfraktionssitzung in Berlin nach Teilnehmerangaben. Es sei nicht klug, wenn Deutschland der Türkei vorwerfe, die Meinungsfreiheit einzuschränken, und dann mit Einschränkung der Meinungsfreiheit antworte. In der Sitzung warf den Angaben zufolge zudem Innenminister Thomas de Maizière (CDU) Erdoğan vor, mit einer bewussten Eskalation die Wahlbeteiligung bei dem umstrittenen Verfassungsreferendum in die Höhe treiben zu wollen.

Auch der Vorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, kritisierte die Türkei. Die Grünen hätten "große Bauchschmerzen bei dem Gedanken, dass türkische Regierungsvertreter hier in Deutschland für das Ende der Demokratie in der Türkei werben, sagte Özdemir der Bild. Allerdings lasse die Versammlungsfreiheit in Deutschland keinen Raum, solche Auftritte zu verhindern. Zudem forderte der Politiker: "Wenn wir solche Auftritte in Deutschland zulassen, dann sollte die türkische Regierung uns auch im Bundestagswahlkampf in der Türkei reden lassen – und dabei natürlich auch für unsere Sicherheit sorgen."

Am 16. April stimmen türkische Bürger darüber ab, ob in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt werden soll, das Erdoğan deutlich mehr Macht zugestehen würde. Weil in Deutschland viele Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft leben, machen türkische Minister auch hierzulande Wahlkampf für das Referendum. Mehrere Städte hatten aber zuletzt Auftritte aus Sicherheitsgründen abgesagt, was die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei weiter belastet hat. Die Beziehungen sind bereits wegen der Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in Istanbul angespannt.

Gabriel und Çavuşoğlu treffen sich am Mittwoch

So hatte Erdoğan von "Nazipraktiken" gesprochen. Die Bundesregierung wies daraufhin den Vorwurf als "absurd und deplatziert" zurück. Dennoch wiederholte Außenminister Çavuşoğlu die Kritik in einem Interview mit der türkischen Zeitung Hürriyet. Er sagte, die Absagen von Auftritten in Deutschland seien antidemokratisch und rechtswidrig. "Alle Praktiken ähneln der der Nazi-Zeit". Deutschland übe Druck aus, damit für die AKP ein Nein beim Referendum herauskomme. Die AKP ist die türkische Regierungspartei.

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kritisierte den umstrittenen Nazi-Vergleich scharf. "Das ist eine Frechheit", sagte Juncker dem luxemburgischen Fernsehsender RTL. "Ich staune über vieles, was ich derzeit aus der Türkei höre. Wenn der türkische Präsident und der türkische Außenminister sagen, das heutige Deutschland wäre schlimmer als das Nazi-Deutschland, kann ich das nicht akzeptieren", sagt Juncker. "Unsere Eltern und Großeltern haben unter Nazi-Besatzung gelebt."

Trotz der Kontroverse wollen sich am Mittwoch der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und sein türkischer Amtskollege Çavuşoğlu in Berlin treffen. Dabei soll die Eskalation entschärft werden. Gabriel warnte allerdings vor zu großen Erwartungen an das Treffen. Er glaube, dass jetzt ein Prozess von Gesprächen nötig sei, um "irgendwann dann wieder in einem besseren Verhältnis zu landen", sagte der Außenminister im ZDF. "Durch diese schwierige Phase müssen wir jetzt durch und wenn wir nicht reden, wird es nicht besser."