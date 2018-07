Einen Tag vor der Parlamentswahl in den Niederlanden hat die Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Umfragen erneut stark verloren. In den Analysen von vier Instituten kommt sie auf rund 13 Prozent und wäre damit nicht stärkste Partei.



Die rechtsliberale Regierungspartei VVD von Premier Mark Rutte kann ihren Vorsprung in den Umfragen dagegen deutlich ausbauen und liegt nun bei bis zu 20 Prozent. Ursächlich sei unter anderem der diplomatische Konflikt mit der Türkei, heißt es in der Auswertung des Forschungsinstituts I&O.



Am Mittwoch sind knapp 13 Millionen Niederländer aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Der seit sechs Jahren regierende Ministerpräsident Mark Rutte bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Insgesamt treten 28 Parteien an.

Die letzten Tage des Wahlkampfs waren von der diplomatischen Eskalation im Verhältnis mit der Türkei geprägt. Auslöser des Streits war ein Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in den Niederlanden. Die Wahl findet international auch deshalb große Beachtung, weil sie Rückschluss über die Zugkraft von Rechtspopulisten in Europa geben könnte. Auch in Frankreich und Deutschland wird in diesem Jahr gewählt.