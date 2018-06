Vor der somalischen Küste haben mehr als zwei Dutzend Männer den Öltanker "Aris 13" samt Besatzung gekapert und in ihre Gewalt gebracht, wurde am Dienstag aus Behördenkreisen der halbautonomen nordsomalischen Region Puntland bekannt. Die EU-Marinemission vor Somalia bestätigte einen Zwischenfall mit einem Öltanker. Zuletzt galt die somalische Küste wieder als relativ sicher.



Der Tanker sollte Treibstoff von Dschibuti in die somalische Hauptstadt Mogadischu transportieren, als sich zwei kleinere Boote näherten, sagte der Direktor der Organisation Oceans Beyond Piracy, John Steed. Die Besatzung habe noch einen Notruf absetzen können.

Die Entführer verlangen ein Lösegeld, beraten allerdings noch über dessen Höhe. Die EU-Operation Atalanta, die Piraten vor der Küste Somalias bekämpft, teilte mit, sie habe indirekt Kontakt mit den Männern aufgenommen. Der somalischer Pirat Bile Hussein, der nach eigenen Angaben mit den Piraten an Bord des Tankers in Kontakt war, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass die Crew in einem Raum eingeschlossen worden sei. Zudem sei die Kommunikation unterbrochen worden, bis die Höhe des Lösegeldes feststehe, sagte er. "Ihre größte Sorge ist, dass es einen möglichen Rettungsversuch gibt."

Eine UN-Datenbank zeigt, dass die "Aris 13" unter der Flagge der Komoren fährt und sich im Besitz eines Unternehmens namens Armi Shipping befindet. Die Firma ist wiederum bei einem Schiffsunternehmen gelistet, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig ist. Sri Lankas Außenministerium teilte mit, dass es mit den zuständigen Spediteuren und Beamten im Ausland in Kontakt stehe, um weitere Informationen zu erhalten und so die Sicherheit der Crew zu gewährleisten.

Ein Dorfältester im Küstenort Alula sagte, der Tanker sei vor seiner Stadt vor Anker gegangen. "Das Schiff befindet sich jetzt an der Küste, und weitere bewaffnete Männer sind an Bord gestiegen", sagte er AP am Telefon.

Patrouillen hatten Piraterie zuletzt eingedämmt

Der Öltanker ist das erste größere Schiff, dass seit 2012 vor Somalia entführt wurde. Damals hatten Piraten unter anderem ein Fischerboot in ihre Gewalt gebracht und die 26 Seeleute darauf viereinhalb Jahre lang als Geiseln gehalten. Patrouillen unter anderem aus China, Indien und dem Iran hatten die Piraterie in der Region seither weitgehend eingedämmt, nachdem sie bis vor einigen Jahren am Horn von Afrika eine ernste Bedrohung für die Schifffahrt gewesen war. 2013 löste der Golf von Guinea die Gewässer vor Somalia als gefährlichstes Piratenrevier ab.

Im Oktober hatten die Vereinten Nationen allerdings gewarnt, dass die Ruhe brüchig sei. Somalische Piraten beabsichtigten, ihre Angriffe auf Schiffe fortzusetzen, hieß es damals. Die Nordküste Somalias ist berüchtigt dafür, dass sie von Waffenschmugglern und der Extremistengruppe Al-Shabaab genutzt wird. Zudem droht Somalia und anderen ostafrikanischen Staaten derzeit eine Hungersnot.