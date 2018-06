Die Niederlande haben eine neue Reisewarnung für die Türkei ausgegeben und dabei ausdrücklich auf die "diplomatischen Spannungen" mit dem Land verwiesen. Auf seiner Website warnt das Außenministerium in Den Haag niederländische Touristen und in der Türkei lebende Niederländer zur "Vorsicht". Sie sollten im gesamten Land Menschenansammlungen sowie belebte Plätze meiden. Von Reisen in die Türkei wird aber nicht generell abgeraten.

Der Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in den Niederlanden war am Wochenende eskaliert – wenige Tage vor der Parlamentswahl am kommenden Mittwoch. So verweigerten die niederländischen Behörden zunächst Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Einreise mit dem Flugzeug und wiesen dann die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya auf dem Landweg wieder in Richtung Deutschland aus. Die niederländische Regierung hatte zuvor Auftritte beider Minister für unerwünscht erklärt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bezeichnete die Niederländer daraufhin als "Nazi-Überbleibsel" und "Faschisten". "Sie sind so befangen, so ängstlich", sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. Er drohte damit, niederländische Regierungsvertreter künftig nicht mehr ins Land zu lassen. "Dann lasst uns mal sehen, wie eure Flugzeuge in Zukunft in die Türkei kommen." Er fügte hinzu, dass er natürlich von Diplomaten spreche, nicht von Zivilisten.



Die Kritik wurde am Montag erneuert. EU-Minister Ömer Çelik warf den Niederlanden "neofaschistische Praktiken" vor. Die Regierung habe ein "Verbrechen" begangen und gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen. "Hier fällt allen Demokraten, Fortschrittlichen und Liberalen Europas eine große Aufgabe zu. Sie müssen ihre Stimme vor allem gegenüber diesen neofaschistischen Praktiken in Holland erheben", sagte Çelik.



Niederlande verlangen Entschuldigung

Die niederländische Regierung verlangt von Erdoğan eine offizielle Entschuldigung für diese Äußerungen. Dessen Beschuldigungen müssten vom Tisch, sagte der sozialdemokratische Vizepremier, Lodewijk Asscher, im niederländischen Radio. "Es ist äußerst widerlich, dass ausgerechnet wir – mit unserer Geschichte – als Nazis beschimpft werden." Die neutralen Niederlande waren im Zweiten Weltkrieg von 1940 bis 1945 von den Deutschen besetzt. Das Land hatte sehr unter der Besatzung und Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten gelitten. Etwa 104.000 jüdische Niederländer waren deportiert und von den deutschen Nazis ermordet worden.

Unterstützung kam von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Niederlande hätten ihre "volle Unterstützung und Solidarität", sagte die Kanzlerin mit Blick auf den Streit. "Ich habe die türkischen Vergleiche mit dem Nationalsozialismus im Bundestag abgelehnt, das gilt auch für die Niederlande." Auch Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault kritisierte die Äußerungen aus der Türkei. Die Nazi-Vergleiche seien "inakzeptabel".

Türkei bestellt niederländischen Vertreter ein

Die Türkei wiederum hat den diplomatischen Vertreter der Niederlande einbestellt und ihm zwei Protestnoten überreicht. Nach Angaben des Außenministeriums wurde darin gegen die Behandlung der türkischen Minister und einen "unverhältnismäßigen" Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten offiziell Protest eingelegt. So hatte die niederländische Polizei in der Nacht zu Sonntag Wasserwerfer, Schlagstöcke, Hunde und Beamte auf Pferden gegen rund 2.000 Demonstranten mit türkischen Fahnen eingesetzt. Die Beamten wurden aus der Menge mit Flaschen und Steinen beworfen. Auch in Amsterdam war eine Demonstration gegen das Verbot der Wahlkampfauftritte türkischer Minister eskaliert. Die Polizei hatte sechs Personen festgenommen.

Die türkische Regierung protestierte gegen die "unmenschliche und abfällige" Behandlung türkischer Bürger. Diese hätten ihr Recht auf friedliche Versammlung ausgeübt. Die Verantwortlichen müssten bestraft werden. Zudem verwahrte sich die Türkei gegen Praktiken, die internationalen Konventionen sowie der diplomatischen Höflichkeit und Immunität widersprächen. Es werde eine schriftliche Entschuldigung der niederländischen Behörden verlangt. Die Türkei behalte sich das Recht vor, eine Entschädigung zu fordern.