Am Nachmittag warf Donald Trump noch einmal sein ganzes Gewicht in den Ring, um die Gruppe der skeptischen Republikaner auf seine Seite zu ziehen. Mit einem kurzfristig anberaumten Treffen im Weißen Haus wollte der Präsident die Hardliner in der Partei persönlich von seiner Gesundheitsreform überzeugen – und sich so in letzter Minute die nötigen Stimmen für die geplante Abstimmung im Repräsentantenhaus sichern. Wenige Stunden später stand fest: Die Bemühungen waren gescheitert, zu einem Kompromiss kam es nicht. Die Abstimmung über Trumps Gesundheitsplan wurde vertagt.

Genau vor sieben Jahren war Obamas Gesundheitsreform in Kraft getreten – und mit einer eindeutigen Abstimmung im Repräsentantenhaus wollten die Republikaner am Donnerstag den Anfang vom Ende des verhassten Gesetzes einläuten. Die Opposition zu Obamacare hatte ihnen in den vergangenen Jahren Rückenwind gegeben und sie im November bis zum Wahlsieg getragen. Mit einer Mehrheit im Kongress und einem republikanischen Präsidenten standen die Chancen seitdem so gut wie nie, ihr Versprechen einzulösen und die Reform ungeschehen zu machen.

Doch jetzt hat die politische Realität die Partei und ihren Präsidenten eingeholt. Opposition zu Trumps Gegenreform kommt längst nicht mehr nur von Ärzteverbänden und Versicherungen. Auch in den eigenen Reihen fehlt es an Unterstützung für das Gesetz, das Millionen Amerikaner aus dem Versicherungssystem drängen und Topverdiener mit enormen Steuergeschenken belohnen würde. Dass die Abstimmung im Kongress vertagt ist, zeigt nicht nur die Schwächen im Gesetzestext, sondern auch in politischen Bündnissen des Präsidenten.

Vielen Hardlinern in der Partei geht der American Health Care Act nicht weit genug. Sie fordern die bedingungslose Abschaffung von Obamas Gesundheitsreform und sehen den Anspruch, möglichst vielen Amerikanern eine Versicherung zu verschaffen, als ideologischen Irrweg. Selbst kleine Zugeständnisse, wie etwa die gesetzliche Verpflichtung von Krankenversicherungen bestimmte Mindestleistungen anzubieten, sind für sie nicht zumutbar. "Fangt noch mal von vorn an", hatte die Sprecherin des konservativen Freedom Caucus auf Twitter geschrieben. Die mächtigen Industriellenbrüder Charles und David Koch hatten Republikanern finanzielle Unterstützung zugesichert, wenn sie gegen den Gesetzesvorschlag stimmen.

Auf der anderen Seite stehen jene Republikaner, die vor allem die Rache ihrer Wähler bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr fürchten, sollten die unter dem neuen Gesetz ihre Versicherung verlieren. Denn selbst viele Trump-Unterstützer haben sich in den vergangenen Jahren an die Tatsache gewöhnt, zum ersten Mal in ihrem Leben eine Krankenversicherung zu haben, die Krebsbehandlungen oder tägliche Dialysen bezahlbar macht oder sie wegen Vorerkrankungen nicht gleich ablehnt. Vor wenigen Wochen hatten viele Abgeordnete auf Town-Hall-Meetings in ihren Wahlbezirken die Wut ihrer Wähler zu spüren bekommen – andere hatten die Konfrontation gleich ganz gescheut und die Treffen vorsichtshalber abgesagt.

Das Team um Donald Trump hatte die ganze Woche über um Stimmen auf beiden Seiten geworben. Um Obamacare außer Kraft zu setzen und das eigene Gesetz durch das Repräsentantenhaus zu bringen, braucht der Präsident die Unterstützung von 216 Abgeordneten. Der Stimmenfang entpuppte sich als fast unmöglicher Balanceakt: Ohne die Konservativen kann Trump das Gesetz nicht durch den Kongress bringen, zugleich schrecken Zugeständnisse an die Hardliner nicht nur moderatere Republikaner ab, sondern trüben auch die Aussichten auf eine erfolgreiche spätere Abstimmung im Senat. Noch am Donnerstagvormittag hatten 37 Republikaner erklärt, gegen das Gesetz stimmen zu wollen – das sind damit deutlich mehr als die 22 Nein-Stimmen, die sich Trump leisten kann.



Kein Plan B im Weißen Haus

Eine weitere politische Niederlage auf großer Bühne wäre nicht nur peinlich für die noch junge Regierung. Eine gescheiterte Abstimmung im Repräsentantenhaus könnte die Partei im schlimmsten Fall über längere Zeit spalten – und so den Weg für andere große Themen auf der Agenda von Trump wie eine Steuerreform oder Infrastrukturpakete versperren. Die künstlich geschaffene Deadline müsse ignoriert werden, damit man Zeit habe, das Gesetz ordentlich zu überarbeiten, hatte selbst der republikanische Abgeordnete Charlie Dent aus Pennsylvania gefordert.

Politische Beobachter hatten sich angesichts der offensichtlich fehlenden Unterstützung gefragt, warum die Republikaner das Gesetz überhaupt so schnell zur Abstimmung bringen. "Sie setzen auf Geschwindigkeit statt auf Substanz", urteilte die Seite Vox. Obamas Gesundheitsreform war 2009 erst fünf Monate nach dem ersten Entwurf in den Kongress eingebracht worden. Damals hatten sich die Konservativen beschwert, der übereilte Prozess gebe ihnen keine Zeit, das Gesetz durchzuarbeiten. Aus dem Weißen Haus gab es allerdings am Donnerstag keinerlei Zeichen für ein Einlenken. Es gebe schlicht keinen Plan B, sagte Regierungssprecher Sean Spicer. Man sei zuversichtlich, die nötigen Stimmen bis Freitag zusammenzubekommen. Das Weiße Haus drohte den republikanischen Abweichlern in einer Dringlichkeitssitzung: Sollten sie nicht zustimmen, müssten sie mit einer Beibehaltung von Obamacare rechnen.