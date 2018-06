14/19

Kein Optimismus in Şanlıurfa, an der syrischen Grenze. Mehmet Pala sitzt in seinem Café. Die Politiker buhlen für das Referendum um die Stimmen der konservativen Kurden in der Großstadt. Wer in Şanlıurfa lebt, den trifft die politische Instabilität in der Türkei wirtschaftlich ins Mark. Taxifahrer klagen, dass wegen der Kämpfe zwischen PKK und Militär keine Touristen mehr kommen, Markthändlern macht die gesunkene Kaufkraft der Bevölkerung zu schaffen. Dennoch, die Stadt ist eine AKP-Hochburg mit vielen "Ja"-Sagern.