"Ich werde spontan zwischen Le Pen und Macron entscheiden"







Sophie Daissemin darf in diesem Jahr zum ersten Mal wählen – und ist sich wenige Stunden vor dem entscheidenden Duell noch unsicher, wem sie ihre Stimme geben soll. Dem liberalen Emmanuel Macron, weil er so jung und frisch ist? Oder der rechtsextremen Marine Le Pen, weil sie Frankreich wieder an erste Stelle setzen möchte?



"Richtig zu wählen ist schwer", sagt die angehende Hebamme. Vor allem, weil zwischen den beiden Duellanten Welten liegen. Beim ersten Wahlgang hat Sophie nicht gewählt, sie war mit Freundinnen im Urlaub in Marokko. Dann hatte sie sich schon entschieden, für Le Pen zu stimmen. Weil sie glaubt, dass die Ausländer alles umsonst kriegen, währen die Franzosen zahlen müssen, etwa für ärztliche Behandlungen.



Und dass sich das Frankreich nicht leisten kann, sondern zuerst an seine eigenen Bürgerinnen und Bürger denken muss, an die armen Rentnerinnen. Sophie Daissemin hat mit ihren 21 Jahren schon die Theorie des Front National verinnerlicht. In ihren Klassen an der Universität – in Frankreich studieren Hebammen zusammen mit Medizinern – sähen es viele ähnlich. Auch, weil im Krankenhaus immer zu wenig Personal wäre, die Patienten würden leiden, die Ärzte seien gestresst. "Le Pen hat recht, dass wir mehr in die Gesundheit stecken müssen."



Eine Rassistin sei sie aber ganz sicher nicht, versichert sie. Ihr Freund sei Marokkaner, seine Familie muslimisch. Die hätten alle Angst vor Le Pen. Warum sie das nicht störe? "Ich glaube, so schlimm ist sie gar nicht." Sie zögert. Seitdem sie Le Pen im TV-Duell mit Macron gesehen hat ist sich Sophie Daissemin unsicher geworden. Die Rechtsextreme hat aus ihrer Sicht ganz schlecht abgeschnitten. "Sie war aggressiv und hat nichts über ihr Programm gesagt, dass hat mich genervt. Ich habe weitergezappt." So wird sie bis am Sonntag noch auf ihrer Facebook-Seite gucken, welche Informationen im Web kursieren. Und dann spontan entscheiden.