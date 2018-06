Die Demonstranten in Istanbul sind jetzt an einem Platz angekommen, an dem sich Regierungsgegner lange mehr hingetraut haben. Gerade ist keine Polizei zu sehen, aber viele Männer am Rande des Platzes, die aussehen wie Zivilpolizisten. Aus Angst vor der Polizei hat die Demo deswegen auch lange einen Bogen um diesen Platz gemacht und sich nun kurz zuvor aufgespalten. Der Protest könnte dadurch an Kraft verlieren, dass es keine Einigkeit über das Ziel gibt: Konfrontation mit der Polizei und der nahen AKP-Zentrale? Oder lieber im sicheren, liberalen Kadiköy bleiben? Die repressive Politik Erdoğans scheint zu wirken. In den nächsten Minuten entscheidet sich, ob es das schon war mit dem Aufbegehren.