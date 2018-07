Dass die Republikaner am Ende bereit waren, die ultimative Waffe einzusetzen, zeigt, wie groß der politische Gewinn tatsächlich ist. Erstmals in der Geschichte des Landes hatten sie am Donnerstag die Regeln im Senat geändert: Für die Berufung eines Richters an den Supreme Court reichte damit eine einfache Mehrheit. Entsprechend war die Abstimmung über Neil Gorsuch am Freitagvormittag nur noch Formsache. Ohne Proteste von der anderen Seite blieb sie nicht. "Wenn ein Richter nicht Mainstream genug ist, um im Senat 60 Stimmen zu bekommen, dann sollte er oder sie nicht nominiert werden", schrieb die demokratische Senatorin Elizabeth Warren. Die Republikaner hätten mit Gewalt "einen Richter durchgedrückt, der nicht nur rechts ist, sondern sich auch in der Hand von Unternehmen befindet".

Tatsächlich rückt das wichtigste Gericht des Landes mit der Nominierung von Gorsuch weiter nach rechts. Seit dem Tod von Antonin Scalia vor gut einem Jahr hatte sich der Supreme Court in einer politischen Patt-Situation befunden, viele große Entscheidungen mussten vertagt werden und Urteile von niederen Gerichten blieben in Kraft, weil das achtköpfige Gremium sich nicht auf einen Konsens einigen konnte. Mit Gorsuch gehört die entscheidende neunte Stimme nun einem Richter, der politisch und juristisch in der Tradition des wortgewaltigen, erzkonservativen und scharfzüngigen Scalias steht. Beide interpretieren die Verfassung im Sinne der Gründungsväter – und lassen soziale Strömungen in ihren Urteilen außen vor.



Im Gericht stehen wichtige Entscheidungen an

An Gorsuchs Qualifikation gibt es keinen Zweifel. Der Jurist aus Colorado mit Abschlüssen aus Harvard und Oxford arbeitete sich vor seiner Berufung in den Staatsdienst als talentierter Prozessanwalt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmensrecht bis zum Partner hoch. Sein Talent und sein Ehrgeiz machen den 49-Jährigen jetzt zum jüngsten Richter am Supreme Court seit 25 Jahren. Bei seinen Kollegen ist Gorsuch bekannt als brillanter Schreiber, dessen Urteile sich oft wie Prosa lesen. Bei den Anhörungen für seine Nominierung präsentierte sich Gorsuch als charismatischer, wortgewandter Jurist, der verbale Fallstricke zu vermeiden weiß. Entsprechend ließ die Befragung im März die Dramatik vergangener Kandidaten vermissen, mit Geduld und Anekdoten lächelte sich Gorsuch durch das mehrtägige Prozedere.

Zwar gilt er nicht als Ideologe, doch im Laufe seiner Karriere hat sich Gorsuch einen Namen gemacht als Jurist mit konservativen Werten und unternehmerfreundlichen Urteilen. Immer wieder sprach er sich zugunsten großzügiger Waffengesetze, der Religionsfreiheit und dem Schutz menschlichen Lebens aus. Während der Befragung im Senat holte Gorsuch ein Fall von 2009 ein: Ein gestrandeter Lkw-Fahrer hatte nach Stunden in der Kälte seinen defekten Anhänger auf der Straße zurückgelassen, um Hilfe zu suchen. Sein Arbeitgeber feuerte den Mann daraufhin. Als der Fall vor Gorsuch landete, entschied er als einziger von sechs zuständigen Richtern zugunsten des Unternehmens. Gorsuch sei von "Interessengruppen ausgewählt worden", kritisierte der demokratische Senator Patrick Leahy während des Nominierungsprozesses.

Angesichts dieser Bilanz fürchten die Liberalen im Land, das Ungleichgewicht am Obersten Gerichtshof könne zahlreiche wichtige Entscheidungen zugunsten der Konservativen drehen. Nicht nur große soziale Themen wie die Rechte von Homosexuellen, Frauen oder Wählern werden in den kommenden Jahren vor der wichtigsten Richterbank landen, die das letzte Wort hat in der Auslegung von Verfassung und Gesetz. Auch der Einfluss von Unternehmen auf den politischen Prozess oder deren Pflichten im Umgang mit Arbeitnehmern dürften vom Supreme Court debattiert werden. Nicht umsonst hatten viele Republikaner sich mit einem Präsidenten Trump vor allem wegen der Aussicht auf einen konservativeren Supreme Court anfreunden können.