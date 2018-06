Bei einer Türkei-weiten Operation gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung innerhalb der Polizei sind mehr als 1.000 Verdächtige festgenommen worden. Die Razzien gehören zu den größten in der Türkei, die es seit dem gescheiterten Militärputsch gegen die türkische AKP-Regierung im vergangenen Sommer gegeben hat.



Ziel der Operation, deren Zentrum in der Hauptstadt Ankara liege, sei die geheime Struktur der Gülen-Bewegung innerhalb des Polizeiapparats. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sind 8.500 Sicherheitskräfte an der landesweiten Operation beteiligt. Die bisherigen Festnahmen von 1.009 Verdächtigen seien in 72 Provinzen erfolgt, zitierte die Nachrichtenagentur Innenminister Süleyman Soylu. Präsident Recep Tayyip Erdoğan macht die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen für den versuchten Militärputsch am 15. Juli 2016 verantwortlich.

"Die Operationen laufen in Absprache mit dem Justizministerium und richten sich gegen 'falsche zivile Imame', die es leider geschafft haben, sich innerhalb der Polizei einzunisten. Sie haben versucht, die Behörde von innen und außen zu steuern, um aus ihr einen alternativen Sicherheitsapparat zu machen. Einen, der die Gesetze des Staats missachtet und eigenständig operiert", sagte Soylu.

Geheimdienst hat Liste mit 7.000 Namen



Die Hürriyet berichtet, dass die Operationen gegen die mutmaßlichen Gülen-Anhänger auf Informationen des türkischen Nachrichtendienstes MIT basieren. Laut der türkischen Zeitung habe der MIT eine Liste mit 7.000 Namen, die sämtliche Unterstützer des Predigers Fethullah Gülen beinhalte. Die AKP-Regierung nennt sie neuerdings "falsche Imame in Zivil". Sie würden sich immer noch innerhalb des Staatsapparats und anderen Insititutionen bewegen.

Andere türkische Medien berichten zudem, dass die Staatsanwaltschaft in Ankara bereits gegen 4.900 Personen ermittle. 1.500 davon seien aber bereits in türkischen Gefängnissen, ein weiterer Teil sei ins Ausland geflüchtet.