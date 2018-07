Macron und Le Pen treten in zwei Wochen in der Stichwahl um das Präsidentenamt an. Bis in die Nacht hinein lieferten sie sich zeitweise ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Inzwischen hat das Innenministerium das Ergebnis der Auszählung bekannt gegeben. 97 Prozent der Stimmen sind ausgezählt.







Macron kommt demnach auf 23,86 Prozent. Dahinter liegt Le Pen mit 21,43 Prozent, gefolgt von dem konservativen Kandidaten Francois Fillon mit 19,94 Prozent und dem Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon mit 19,62 Prozent.Viele Politiker im In- und Ausland kündigten ihre Unterstützung für Macron an. In zwei Wochen wissen wir, ob der Europafreund oder die EU-Gegnerin das höchste französische Staatsamt übernimmt. Und damit schließen wir dieses Blog.