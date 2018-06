Die Türkei hat den Botschafter der USA in Ankara wegen der Ausschreitungen beim Washington-Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdoğan einbestellt. Das türkische Außenministerium teilte mit, es wolle damit bei Botschafter John Bass gegen die "Sicherheitsmängel" bei dem Besuch vergangene Woche und gegen das "aggressive und unprofessionelle Verhalten" von US-Sicherheitskräften protestieren.

Erdoğans Besuch war von Zusammenstößen zwischen seinen Anhängern und kurdischen Demonstranten vor der Residenz des türkischen Botschafters in Washington überschattet worden. Erdoğans Bodyguards wurde vorgeworfen, Demonstranten angegriffen und misshandelt zu haben. Der US-Polizei gelang es erst nach einer Weile, die beiden Seiten zu trennen. Es gab mehrere Verletzte und zwei Festnahmen wegen der Ausschreitungen.

US-Senator John McCain forderte daraufhin die Ausweisung des türkischen Botschafters, das US-Außenministerium und die Washingtoner Polizei kritisierten den Vorfall. McCain und die US-Senatorin Dianne Feinstein hatten in einem Brief an Erdoğan kritisiert, die gewalttätige Reaktion seiner Personenschützer sei nicht hinnehmbar. Sie spiegele, wie seine Regierung Medien, Minderheiten und politische Gegner behandele.

Schon mehrfach Vorwürfe gegen Erdoğans Bodyguards

Washingtons Polizeichef sprach von "brutalen Angriffen" der türkischen Sicherheitsleute gegen friedliche Demonstranten. Elf Menschen waren verletzt worden, darunter ein Polizist.

Das türkische Außenministerium warf den US-Sicherheitskräften nun vor, mit ihrem Verhalten gegenüber den Personenschützern gegen "diplomatische Regeln" verstoßen zu haben und forderte eine "umfassende Untersuchung". Erdoğans Bodyguards war bereits bei seinem Washington-Besuch im April 2016 vorgeworfen worden, Journalisten beleidigt und Demonstranten misshandelt zu haben. Auch bei seinem Quito-Besuch zwei Monate zuvor hatte es ähnliche Vorwürfe gegeben.