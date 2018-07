US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Nahost-Reise für eine Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses geworben. Bei seiner Ankunft in Israel sagte er, "vor uns steht die seltene Gelegenheit, dieser Region und ihren Völkern Sicherheit, Stabilität und Frieden zu bringen". Er sei gekommen, "um die unumstößliche Verbindung zwischen den USA und dem Staat Israel zu bekräftigen". Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte den Staatsgast einen "echten Freund" Israels.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu zeigte sich Trump am frühen Abend von sehr guten Bedingungen für einen Frieden in Nahost überzeugt. "Wir müssen die Situation jetzt nutzen. Was jetzt passieren kann, hätte vorher nie geschehen können", sagte Trump in Jerusalem. Er habe in den vergangenen Tagen viele Zeichen gesehen, die ihn zuversichtlich machten, dass im Mittleren Osten Frieden für alle Menschen und alle Religionen möglich sei. Er habe in der saudischen Hauptstadt Riad bei arabischen Führern sehr viel guten Willen erlebt. Vor seiner Reise nach Israel hatte Trump am Wochenende Saudi-Arabien besucht.

An der Seite von Netanjahu sagte Trump, eine neue Ebene der Partnerschaft sei möglich. Für Israel sei andauernder, stabiler Friede das Ziel. "Ich habe gehört, dass das einer der schwierigsten Deals überhaupt ist. Aber zum Schluss werden wir es hinbekommen", sagte Trump zum Ziel eines Nahost-Friedens.

Netanjahu bekundete seine Bereitschaft zu einer regionalen Friedensregelung mit den arabischen Nachbarstaaten und den Palästinensern. "Israel bietet seine Hand zu einem Friedensschluss", sagte er. "Zum ersten Mal seit vielen Jahren und zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich eine Chance auf Veränderung." Die arabischen Staaten könnten dabei helfen, die richtigen Bedingungen für Frieden mit den Palästinensern zu schaffen.



Mit Blick auf den Iran sagte Trump, Israel und die USA erlebten gemeinsam, wie Teheran die gesamte Region bedrohe. Trump kritisierte das von seinem Vorgänger Barack Obama vorangetriebene und vor knapp zwei Jahren geschlossene internationale Atomabkommen. Dieses habe den Iran in die Lage versetzt, "mit dem Terror weiterzumachen". Schon am Nachmittag hatte Trump in Jerusalem gesagt: "Der Iran darf niemals eine Atomwaffe haben." Israels Premier Netanjahu dankte Trump ausdrücklich für dessen angekündigten Schwenk in der US-Politik gegenüber dem Iran. Der Regierungschef sagte, man könne den Iran gemeinsam zurückdrängen und ihn daran hindern, eine Atommacht zu werden.



Die iranische Führung wies die Vorwürfe zurück. Irans Präsident Hassan Rohani, erst vergangene Woche im Amt bestätigt, kündigte zugleich weitere Raketentests an, sollte dies "notwendig" sein. "Unsere Raketen dienen unserer Verteidigung und dem Frieden, sie dienen nicht dem Angriff", sagte Rohani. Sollte es die "technische Notwendigkeit" geben, Tests auszuführen, werde der Iran dies tun und "niemanden um Erlaubnis fragen". Ein Treffen mit Trump wollte Rohani aber nicht ausschließen. Während der Atomverhandlungen hätten beide Länder konstruktive Verhandlungen geführt, die in dem Abkommen von 2015 mündeten.

Trump besucht Klagemauer

Am Nachmittag hatte Trump als erster amtierender US-Präsident die Jerusalemer Grabeskirche und die Klagemauer besucht – ein heikler Punkt des Besuchsprogramms, denn der völkerrechtliche Status Jerusalems gilt international als ungeklärt. Zahlreiche Staaten, darunter die USA, erkennen die israelische Souveränität über den Osten der Stadt nicht an. Die Palästinenser wiederum wollen Ost-Jerusalem zur Hauptstadt ihres künftigen Staates machen. Der Status der Stadt war einer der Knackpunkte in allen bisherigen Nahost-Friedensgesprächen.

Im Wahlkampf hatte Trump in Aussicht gestellt, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Damit Israel Trumps Besuch an der Klagemauer und in der Jerusalemer Altstadt nicht als Zeichen für seinen Anspruch auf ganz Jerusalem als seine ewige, unteilbare Hauptstadt werten kann, wurde der Besuch als privat deklariert, und der US-Präsident hatte die Begleitung von israelischen Vertretern abgelehnt. Das hatte im Vorfeld für diplomatische Verstimmungen gesorgt.



Israel - Trump besucht Klagemauer Donald Trump hat auf seiner Nahost-Reise als erster amtierender US-Präsident die Klagemauer in Jerusalem besucht – ein heikler Punkt des Besuchsprogramms, denn der völkerrechtliche Status Jerusalems gilt international als ungeklärt. © Foto: Mandell Ngan/AFP/Getty Images

"Habe niemals das Wort Israel erwähnt"

Für Ärger vieler Israelis sorgte auch, dass Trumps Terminplan für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Medienberichten zufolge nur 15 Minuten Zeit vorsieht. Der US-Präsident dürfte sich in Israel außerdem Fragen zu der mutmaßlichen Weitergabe israelischer Geheimdienstinformationen an Russland anhören müssen. In Jerusalem spielte Trump das Thema herunter: Bei dem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, habe er "niemals das Wort oder den Namen Israel erwähnt – niemals während dieser Unterredung".



Es handle sich nur um eine weitere Geschichte, die die Medien falsch gemeldet hätten. Trump soll den Russen gesagt haben, dass die Terrormiliz "Islamischer Staat" möglicherweise plane, mit in Laptops verbauten Bomben Anschläge auf Flugzeuge zu verüben. Die USA hatten diese Information vom israelischen Geheimdienst bekommen, der US-Präsident gab sie ohne Absprache an einen Drittstaat weiter.

Am Dienstag wird Trump den palästinensischen Präsidenten Abbas im Westjordanland treffen. Kurz vor der Ankunft des US-Präsidenten lockerte die israelische Regierung mehrere Einschränkungen für Palästinenser. Unter anderem sollen die Öffnungszeiten an mehreren Grenzübergängen im von Israel besetzten Westjordanland gelockert werden. Aus israelischen Regierungskreisen hieß es, Trump habe vor seinen Gesprächen mit Abbas um "vertrauensbildende Maßnahmen" seitens Israel gebeten.