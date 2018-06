Für den Haushalt 2018 schlägt US-Präsident Donald Trump laut Unterlagen aus dem Weißen Haus ein Budget von 4,1 Billionen Dollar (3,65 Billionen Euro) vor. Dabei setzt der US-Präsident bei der Gesundheitsversorgung für Ärmere und weiteren Hilfsprogrammen den Rotstift an. Im Haushaltsentwurf sind insgesamt Kürzungen im Volumen von 3,6 Billionen Dollar innerhalb der kommenden zehn Jahre vorgesehen. Allein bei der staatlichen Krankenversicherung Medicaid sollen mehr als 800 Milliarden Dollar gespart werden, auf die Lebensmittelhilfe entfallen weitere gut 192 Milliarden Dollar.

Der Entwurf wird heute offiziell dem US-Kongress übergeben. Die Republikaner, die in beiden Parlamentskammern die Mehrheit stellen, suchen derzeit nach Einsparmöglichkeiten, um die angestrebten massiven Steuerkürzungen zu finanzieren. Mick Mulvaney, Haushaltsdirektor im Weißen Haus, soll den Vorschlag am Mittwoch und Donnerstag im Kongress vorstellen. Er sagte, falls die Abgeordneten andere Wege fänden, um zum Ziel zu kommen, sei das auch in Ordnung. Trump hält sich derzeit auf seiner ersten Auslandsreise im Nahen Osten und in Europa auf.

Der Haushaltsentwurf basiert auf einem Wirtschaftswachstum von jährlich drei Prozent, das Trump bis Ende seiner ersten Amtszeit erreichen will. Viele Volkswirte und die US-Notenbank Fed sehen es jedoch als unwahrscheinlich an, dass die US-Wirtschaft diese Zuwachsraten erreicht. Die Notenbanker haben das Potenzialwachstum zuletzt auf etwa 1,8 Prozent beziffert, Analysten halten auch 2,3 Prozent für möglich.



Obwohl die Republikaner in Senat und Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, wird erwartet, dass Trumps Ausgabenpläne so nicht durchkommen.