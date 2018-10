Das US-Militär hat erfolgreich die Abwehr einer ballistischen Interkontinentalrakete simuliert, wie sie von Nordkorea aus abgefeuert werden könnte. Die für die Entwicklung verantwortliche Pentagon-Behörde MDA teilte mit, die Testrakete sei von einem US-Stützpunkt auf den Marshallinseln gestartet und auf ihrem Weg in die Gewässer südlich von Alaska von mehreren US-Systemen erkannt worden. Daraufhin sei sie von einer Boden-Luft-Abwehrrakete zerstört worden, die von der kalifornischen Luftwaffenbasis Vandenberg abgeschossen wurde.

"Eine sehr reale Bedrohung"

"Der Abschuss einer komplexen, wirklichkeitsnahen Interkontinentalrakete ist ein unglaublicher Erfolg unseres Abwehrsystems und ein wichtiger Meilenstein für dieses Programm", sagte MDA-Direktor Jim Syring. Der Test zeige, dass die USA die richtige Abwehr für "eine sehr reale Bedrohung" zur Verfügung hätten. Er nannte Nordkorea nicht direkt. "Dieses System ist von entscheidender Bedeutung für die Verteidigung unserer Heimat."

Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA nehmen seit Monaten zu. Mit Dutzenden Raketentests und zwei Atomwaffentests seit Anfang vergangenen Jahres verstieß Nordkorea wiederholt gegen UN-Resolutionen. Das Regime in Pjöngjang hatte erklärt, es arbeite auch an Langstreckenraketen mit Nuklearsprengstoff, die das US-Festland erreichen könnten. Daraufhin stockten die USA ihre Militärpräsenz im Pazifik auf. Nordkorea arbeitet seinerseits auf Hochtouren an seiner Raketenabwehr.



Der Test des US-Raketenabwehrsystems soll etwa 244 Millionen Dollar (218 Millionen Euro) gekostet haben. Ob damit sichergestellt ist, dass die USA im Fall eines tatsächlichen Angriffs eine Rakete zerstören könnten, wurde zunächst nicht offiziell bestätigt.