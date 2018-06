Nordkorea hat offenbar erneut eine Mittelstreckenrakete abgefeuert. Dies teilte ein US-Regierungsvertreter am Sonntag am Rande des Besuchs von US-Präsident Donald Trump im saudi-arabischen Riad mit. Zuvor hatte die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap gemeldet, die Rakete sei rund 500 Kilometer weit geflogen.



Der Flugkörper sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im Westen des Landes im Gebiet um Pukchang, nahe der Hauptstadt Pjöngjang, gestartet worden, teilte der Generalstab Südkoreas mit. Präsident Moon Jae In berief in seinem Amtssitz in Seoul den Nationalen Sicherheitsrat ein.

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen. Erst am vergangenen Sonntag hatte das Land zu Testzwecken eine Mittelstreckenrakete in Richtung offenes Meer abgefeuert und damit internationale Proteste ausgelöst. Sie flog nach südkoreanischen Angaben 700 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von mehr als 2.000 Kilometern. Experten zufolge könnten Raketen dieses Typs eines Tages in der Lage sein, die US-Staaten Alaska oder Hawaii zu erreichen.

Zwei Wochen zuvor war der Test einer ballistischen Rakete nur wenige Minuten nach dem Start fehlgeschlagen.