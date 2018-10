Incirlik — das klingt auf Türkisch nach ländlichem Idyll, einem Ort der Harmonie. Der Name des Nato-Luftwaffenstützpunkts im Südwesten der Türkei bedeutet auf Deutsch Feigengarten, eine Anspielung auf die Obstbäume, die 1951 dem Bau der Militärbasis weichen mussten.



Das Verhältnis zwischen der Türkei und vielen ihrer Nato-Verbündeten ist jedoch mittlerweile alles andere als harmonisch. Incirlik selbst hat sich zum Streitpunkt zwischen der Türkei und Deutschland entwickelt, nachdem die Regierung in Ankara deutschen Abgeordneten den Zugang zur Basis zum zweiten Mal verwehrte. Bundeskanzlerin Angela Merkel drohte daraufhin, die dort stationierten Bundeswehrsoldaten abzuziehen und etwa nach Jordanien zu verlegen.

Auch die Beziehungen zu anderen Nato-Bündnispartnern sind getrübt: Die türkische Luftwaffe bombardierte in Syrien eine von den USA unterstützte Kurdenmiliz. Die Regierung blockiert die Teilnahme des Nato-Partnerlandes Österreich an Programmen des Militärbündnisses. Gleichzeitig flirtet die Türkei offen mit Russland und versucht, russische Raketensysteme zu erwerben; Präsident Recep Tayyip Erdoğan drohte letztes Jahr gar indirekt, die Türkei könne dem von Russland und China dominierten Shanghai-Pakt beitreten.

Die Türkei hat somit als zuverlässiger Partner an Ansehen verloren, aber ganz auf sie verzichten kann die Nato nicht. Zum einen stellt die Türkei nach den USA das zweitstärkste Militärkontingent des Bündnisses; zum anderen ist die geopolitische Lage des Landes äußerst wichtig: Am Schnittpunkt zwischen Europa und Nahost, mit Zugang zum Mittelmeer und zum Schwarzen Meer. Von Incirlik aus fliegt die internationale Koalition gegen den "Islamischen Staat" zudem Einsätze über Syrien.



Streit um die Kurdenmiliz YPG

Die türkische Regierung sieht sich daher am langen Hebel und unterstreicht ihre Forderungen an Nato-Partner gerne mit Drohungen, die militärische Zusammenarbeit zu beenden. Im Januar etwa stellten türkische Minister die Nutzung Incirliks durch die von den USA geleiteten Anti-IS-Koalition infrage — weil die Koalition nicht beim türkischen Eingriff in Nordsyrien mithalf. Aus gutem Grund: Der türkische Militäreinsatz richtete sich nicht nur gegen den IS, sondern auch gegen die Kurdenmiliz YPG, den effektivsten Partner der Anti-IS-Koalition in Syrien. Die Türkei betrachtet die YPG hingegen als syrischen Arm der als Terrorgruppe eingestuften Kurdenpartei PKK, die seit Jahrzehnten einen Guerillakrieg gegen türkische Sicherheitskräfte führt.



Auch im Streit mit Deutschland benutzt die Türkei die Militärzusammenarbeit als Druckmittel. Etwa 270 Bundeswehrsoldaten sind auf den Luftwaffenstützpunkten in Incirlik und im nahe gelegenen Konya als Teil der Anti-IS-Koalition stationiert. Im vergangenen Jahr verweigerte die Regierung in Ankara deutschen Abgeordneten monatelang die Erlaubnis für Routinebesuche, da der Bundestag den Massenmord von Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord anerkannt hatte.