Explosion in Manchester - Polizei geht von einem Anschlag aus Bei einem Konzert in der Manchester Arena sind mindestens 22 Menschen getötet worden, 59 wurden verletzt. Die Polizei geht von einem Selbstmordattentat aus. © Foto: AFP-TV

Weltweit haben Politiker sich betroffen geäußert über den Anschlag in Manchester. US-Präsident Donald Trump sprach den Angehörigen der Opfer seine "tiefste Anteilnahme" aus. Der Attentäter habe Jagd auf "unschuldige Kinder" gemacht, sagte er. "Boshafte Ideologie" müsse ausgelöscht werden, sagte er. Auch die britische Premierministerin Theresa May drückte den Opfern ihr Mitgefühl aus. "Wir arbeiten daran, alle Details des Vorfalls aufzuklären", sagte May.



Bei der Explosion nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande waren nach Polizeiangaben mindestens 22 Menschen getötet worden. Mehr als 50 wurden verletzt.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich zu dem Anschlag: "Mit Trauer und Entsetzen verfolge ich die Berichte aus Manchester. Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen", sagte Merkel. "Meine tiefe Anteilnahme gilt allen Opfern und Betroffenen sowie den Angehörigen in ihrer Trauer und Verzweiflung. Dieser mutmaßliche terroristische Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und ausführen." Deutschland stehe an der Seite der Menschen in Großbritannien.

Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte an, im Kampf gegen den Terrorismus weiter mit den Briten zusammenarbeiten zu wollen. Macron will zudem mit May wegen des Anschlags telefonieren.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon twitterte: "Herzzerreißende Nachrichten aus Manchester." Ihre Gedanken seien bei all denen, die durch diesen "barbarischen Angriff" geliebte Menschen verloren hätten, und bei jenen, die verletzt worden seien.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz äußerte sich so zu den "grauenhaften" Nachrichten: "Wissen noch nicht viel, aber das Leid ist unfassbar. Meine Gedanken sind bei Opfern und Angehörigen", schrieb er bei Twitter.

Die Oppositionsführerin im US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, sprach dem US-Verbündeten Großbritannien ihre Anteilnahme aus. Die Menschen müssten jetzt zusammenstehen. "Auch wenn noch viele Fragen offen sind: Wir werden niemals unsere unerschütterliche Überzeugung aufgeben, dass Hass uns weder beugen noch zerstören kann", schrieb sie in einer Stellungnahme.



Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau drückte sein Mitgefühl aus. "Die Kanadier sind durch die Nachricht des schrecklichen Angriffs heute Abend in Manchester geschockt", schrieb Trudeau auf Twitter. "Bitte nehmt die Opfer und ihre Familien in eure Gedanken auf."

Solidarität aus Paris und Nizza

Die Bürgermeister von Paris und Nizza, die in den vergangenen Jahren Tatort schwerer Terroranschläge waren, äußerten sich ebenfalls über Twitter: "Heute steht Paris an der Seite Manchesters", schrieb die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien." Der ehemalige Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, sagte: "Solidarität mit den Einwohnern von Manchester."

US-Popstar Ariana Grande, die vor der Explosion in der Manchester Arena ein Konzert gegeben hatte, zeigte sich erschüttert. "Aus tiefstem Herzen, ich bin so so traurig. Ich habe keine Worte", schrieb die Sängerin auf Twitter. Auch ihre Fans kommentierten die Geschehnisse bestürzt.

Angehörige von Konzertbesuchern hatten die sozialen Netzwerke genutzt, um Informationen über ihre Freunde und Verwandten zu bekommen. Auf Twitter und Instagram veröffentlichten sie Fotos und baten um Hilfe. Viele Bewohner von Manchester boten über dieselben Kanäle gestrandeten Konzertbesuchern eine Notunterkunft an.

Die Entwicklung des Tages im Liveblog