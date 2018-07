Syrien - Macron droht mit Vergeltung bei weiterem Giftgaseinsatz Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron besucht. Der Syrien-Konflikt stand im Mittelpunkt der Gespräche. © Foto: Christophe Archambault/AFP/Getty Images

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit russischen und französischen Vertretern zu gründen, um gegen den Terrorismus zu kämpfen. Die Gruppe solle sich in Moskau und Paris treffen, sagte Macron nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in Versailles. Die Zusammenarbeit zwischen Paris und Moskau müsse verstärkt werden, um der Bedrohung durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" gerecht zu werden. Putin sagte, er habe Macron die gemeinsame Arbeitsgruppe vorgeschlagen.



Macron warnte außerdem vor weiteren Chemiewaffeneinsätzen in Syrien. Frankreich werde für jede derartige Aktion Vergeltung üben. Ein weiterer Chemiewaffeneinsatz sei eine "rote Linie" für Frankreich.

Der Westen wirft der syrischen Armee vor, im Bürgerkrieg Giftgas eingesetzt zu haben. Die Regierung in Damaskus und ihr Verbündeter Russland bestreiten das. Syrien bezeichnet praktisch alle bewaffneten Rebellen als "Terroristen".



Putin sagte, in manchen Punkten zum Syrien-Konflikt stimmten Frankreich und Russland überein. Dies sei eine Grundlage, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern intensiver zu gestalten.

Syrien ist nicht das einzige Thema, das das Verhältnis zwischen Frankreich und Russland belastet. Auf die schwierige Beziehung angesprochen, sagte Macron: "Wir teilen einige Meinungsverschiedenheiten. Aber wenigstens teilen wir sie." Er unterstrich die Notwendigkeit eines ehrlichen Dialogs als Basis für eine Zusammenarbeit. Sonst erreiche man überhaupt nichts, weder in Syrien, noch in der Ukraine.



Baldiges Treffen zum Ukraine-Konflikt

Auch für die krisengeschüttelte Ukraine streben Frankreich und Russland laut Macron ein baldiges Treffen an – im sogenannten Normandie-Format. In dieser informellen Gruppe sind neben Russland und Frankreich auch Deutschland und die Ukraine vertreten.



Es gebe den Willen, im Rahmen der Friedensvereinbarung von Minsk zu einer Deeskalation des Konflikts zu kommen, sagte Macron. Der Plan wurde im Februar 2015 unter Vermittlung von Macrons Amtsvorgänger François Hollande und Kanzlerin Angela Merkel ausgehandelt.

Weder die mehrfach erklärte Waffenruhe noch der Abzug von schwerem Kriegsgerät sind aber bisher umgesetzt. Seit mehr als drei Jahren bekämpfen sich Regierungseinheiten und von Moskau unterstützte Separatisten. Nach UN-Schätzungen sind etwa 10.000 Menschen getötet worden.

Putin rechtfertigt Empfang Le Pens im Wahlkampf

Eines der großen Streitpunkte zwischen Frankreich und Russland in den vergangenen Wochen war eine mögliche Einmischung Russlands in den französischen Wahlkampf. Hacker hatten am Freitag vor der Wahl interne E-Mails des Wahlkampfteams von Macron veröffentlicht. Der Vorgang ähnelte dem in der US-Wahl, für den US-Behörden Russland verantwortlich machen. Putin sagte, es sei nicht bewiesen, dass russische Hacker versucht hätten, die Wahl in Frankreich zu beeinflussen. Deshalb gebe es nichts zu kommentieren.



Außerdem hatten russische Medien wie Sputnik und RT France wiederholt unwahre Gerüchte über Macrons Privatleben verbreitet. Sein Wahlkampfteam schloss diese Medien später von seinen Konferenzen aus. In Versailles nannte Macron diese "Propagandaorgane". Im Falle von Sputnik gehe es nicht um Meinungsfreiheit, sondern um die Verbreitung von Unwahrheiten. Deshalb werde sich am Ausschluss dieser Medien auch in Zukunft nichts ändern, betonte Macron. Die Mehrheit der ausländischen, auch russischen, Medien habe natürlich weiterhin Zugang zu seinen Pressekonferenzen.



Putin rechtfertigte derweil den Empfang für die rechte Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen im Kreml kurz vor der Wahl. Das sei keine Einflussnahme auf die Wahl gewesen, sagte er nach dem Treffen mit Macron. Le Pens Eintreten für den Erhalt nationaler Identitäten in Europa habe seine Berechtigung, sagte Putin. Die Chefin der Front National sei mehrfach in Moskau gewesen, sie sei stets für ein enges Verhältnis zu Russland eingetreten. "Warum hätten wir ihr absagen sollen?", fragte Putin.