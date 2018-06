Die britische Polizei hat alle 22 Verdächtigen freigelassen, die wegen des Anschlags in Manchester vor gut zwei Wochen vorübergehend festgenommen wurden. Ihnen werde nichts vorgeworfen, teilte die Polizei mit.

Ein Selbstmordattentäter hatte sich nach einem Popkonzert in die Luft gesprengt und dabei 22 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Noch immer ist unklar, ob der Täter alleine handelte oder Teil eines Netzwerks war.

So hatten die Polizei und auch die britische Premierministerin Theresa May kurz nach dem Anschlag von einem Terrornetzwerk gesprochen. Mittlerweile rückten die Behörden von dieser Einschätzung ab. Der 22-jährige Salman Abedi, den die Ermittler als Täter identifizierten, habe seine Bombe selbst gebaut, hieß es von der Antiterrorpolizei. Ob er die dafür notwendigen Materialien aber alleine besorgt habe, sei offen. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Polizei veröffentlichte am Sonntag neue Bilder, die den Attentäter mit einem blauen Koffer in Manchester zeigen. Darin vermuten die Ermittler Bombenteile. Die Polizei sucht auf einer Mülldeponie nach dem Koffer. Zudem bat sie mögliche Zeugen um Informationen zu einem weißen Fahrzeug, in dem der Täter Bombenteile transportiert und gelagert haben soll.



Weitere Details zum Anschlag in London

Auch zu dem Anschlag in London auf der London Bridge und einem umliegenden Ausgehviertel vom 3. Juni meldete die Polizei weitere Details. Die drei Attentäter hätten imitierte Sprengstoffgürtel getragen, um maximale Angst zu erzeugen. Die Behörde veröffentlichte Fotos der mit Blut bespritzten Gürtel. Diese bestanden aus Plastikwasserflaschen, umhüllt von Klebeband. Polizeichef Dean Haydon sagte, möglicherweise hätten die Attentäter Geiseln nehmen wollen oder geglaubt, dass so nicht auf sie geschossen werde.

Nach Polizeiangaben hatten die Angreifer möglicherweise geplant, noch viel mehr Menschen zu attackieren. Einer von ihnen habe versucht, einen 7,5-Tonner zu mieten. Seine Zahlung sei aber abgewiesen worden und er habe statt dessen einen kleineren Transporter gemietet. Darin fand die Polizei später Benzinbomben und Schneidbrenner. Wegen möglicher Verbindungen zu den Attentätern wird gegen sechs Männer ermittelt. Die Attentäter waren mit dem Wagen in eine Fußgängermenge auf der Brücke gefahren, anschließend stachen sie Passanten nieder. Sie töteten acht Menschen.