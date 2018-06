Die Bundesregierung hat den Abzug der Bundeswehr aus dem türkischen Incirlik auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte ohne Diskussion den Plan von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), die rund 260 dort stationierten Soldaten mit ihren Tornado-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug nach Jordanien zu verlegen. Die Bundeswehr beteiligte sich bislang von Incirlik aus am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Truppe soll künftig vom jordanischen Stützpunkt Al-Asrak aus nahe der Südgrenze Syriens operieren.



Für die Verlegung der Tornado-Aufklärungsflugzeuge ist aus Sicht der Bundesregierung kein neues Mandat des Bundestags erforderlich. Von der Leyen wies darauf hin, dass im geltenden Mandat kein konkreter Stationierungsort festgeschrieben sei, sondern lediglich das Einsatzgebiet, das unverändert bleibe. "Das betrifft Syrien und Irak und die angrenzenden Staaten, soweit die Regierungen damit einverstanden sind", sagte von der Leyen dazu weiter. Gegen den Willen der Nachbarn Jordaniens ist die Verlegung also nicht machbar. Sogar aus der Linksfraktion kam Zustimmung. Ein neues Mandat sei nicht erforderlich, aber der Bundestag müsse "vollumfänglich eingebunden" sein, sagte der Linken-Verteidigungspolitiker Alexander Neu. Neu will eigenem Bekunden nach für die Obleute des Verteidigungsausschusses "zeitnah einen Besuchsantrag" für den künftigen Standort in Jordanien stellen. Die Außenpolitikerin Sevim Dagdelen sagte dagegen, ein neues Mandat sei erforderlich, weil sich die völkerrechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz gegen den IS geändert hätten. Parteichef Bernd Riexinger forderte, der Bundestag müsse neu über einen vollständigen Abzug der Soldaten zurück nach Deutschland entscheiden können.

Wegen des Umzugs muss der Tornado-Einsatz voraussichtlich etwa zwei Monate unterbrochen werden. Das ebenfalls in Incirlik stationierte Tankflugzeug muss wahrscheinlich nur eine Pause von zwei bis drei Wochen einlegen. Von der Leyen erhielt vom Kabinett den Auftrag, mit den Nato-Partnern zu klären, wann der Abzug genau beginnen soll und wer in der Übergangszeit einspringen kann.



Grund für den Rückzug aus Incirlik ist die Weigerung der Türkei, Bundestagsabgeordneten Besuche auf dem Luftwaffenstützpunkt zu genehmigen. Deutsche Parlamentarier könnten den Nato-Standort Konya besuchen, "nicht aber Incirlik", hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach einem Gespräch mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) am Montag in Ankara gesagt. Die Türkei hatte Bundestagsabgeordneten wiederholt die Reise zu den in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten verweigert, das jüngste Besuchsverbot erfolgte, nachdem Deutschland türkischen Soldaten Asyl gewährt hatte.