Im dritten Anlauf ist das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot gegen Bürger aus sechs muslimischen Ländern in Kraft getreten. Bürger aus dem Iran, Syrien, dem Jemen, Libyen, Somalia und dem Sudan dürfen vorübergehend nicht mehr einreisen, wenn sie nicht schon ein gültiges Visum haben. Laut der jüngsten Entscheidung des obersten Gerichtshofs sind aber Ausnahmen für Menschen mit "engen Familienbeziehungen" in den USA möglich.



Was ist mit Enkeln oder Nichten?

Über die Frage, wer unter diese "engen" Beziehungen fällt, kündigte sich unterdessen ein neuer Streit an: Hawaiis Generalstaatsanwalt Douglas Chin reichte einen Eilantrag an US-Bundesbezirksrichter Derrick Watson ein. Er äußerte darin Bedenken, dass die US-Regierung die Ausnahmeregeln zu eng gefasst habe und die Visa-Beschränkungen somit weitreichender sind als vom obersten Gericht vorgesehen.

Nach Angaben des Außenministeriums kann aus den betroffenen sechs Ländern weiter einreisen, wer zum Beispiel in den USA studiert oder für eine Firma dort arbeitet. Auch wird eine Ausnahme gemacht, wenn bestimmte Familienmitglieder in den USA leben, darunter Ehepartner sowie Eltern, Kinder und Geschwister. Hawaii erklärte, die Regierung könne das Verbot nicht gegen Verlobte oder Verwandte ansetzen, die in den Richtlinien nicht vorgegeben sind.

Bürgerrechtsaktivisten schlossen sich dieser Kritik an: Die US-Regierung lege "enge Familienbeziehungen" zu eng aus und lasse etwa die Beziehungen zwischen Großeltern und ihren Enkeln oder Tanten und Onkeln und ihren Nichten und Neffen nicht gelten. Wenige Stunden nach Inkrafttreten des Dekrets reagierte die Regierung auf diese Kritik und erweiterte die Ausnahmeregelung auf Verlobte.

Dieselben Ausnahmeregelungen gelten auch für Flüchtlinge aus sämtlichen Ländern. Nach Angaben des Außenministeriums sollen aber alle Flüchtlinge, deren Einreise im Zeitraum bis zum 6. Juli geplant ist, noch ins Land kommen dürfen.



Ausnahmeregelungen gelten nun auch für Menschen aus den sechs Ländern mit doppelter Staatsangehörigkeit. Und wer bereits ein Visum oder eine permanente US-Aufenthaltsgenehmigung (Green Card) hat, kann ebenfalls weiter einreisen. Das war bei der Umsetzung des ersten Dekrets im Januar noch anders. Damals hatte die sofortige Umsetzung des Einreiseverbots auch für Reisende, die bereits in der Luft waren, an vielen Flughäfen für Chaos und Proteste gesorgt.

Kritiker fürchteten zudem erneutes Chaos bei der Umsetzung des Einreisedekrets, wie es es bereits beim ersten Einreisebann gegeben hatte. Daher standen etwa an New Yorks internationalem Flughafen Aktivisten und Anwälte zur Unterstützung von Betroffenen bereit. Amnesty International plante, Mitarbeiter an Flughäfen zu schicken, um die Situation zu beobachten.

Dritter Anlauf für Trump

Nachdem Trumps erstes Einwanderungsdekret von Ende Januar von einem Bundesgericht ausgesetzt worden war, hatte er Anfang März ein neues Einwanderungsdekret erlassen, dessen Bestimmungen gegenüber der ursprünglichen Version etwas abgemildert und in einigen Punkten präziser formuliert wurden. Es sieht einen 90-tägigen Einreisebann für die Bürger der sechs mehrheitlich muslimischen Länder vor sowie einen 120-tägigen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus aller Welt. Doch auch dieses Dekret wurde von mehreren Bundesgerichten ausgesetzt, zunächst von Hawaii.



Das oberste US-Gericht hatte die gerichtlichen Blockaden am Montag teilweise und vorläufig aufgehoben. Es müsse allerdings Ausnahmen für solche Einreisewillige geben, die eine aus Sicht der Behörden authentische und unbedenkliche Beziehung zu Einzelpersonen oder Organisationen in den USA nachweisen können. Doch auch diese Entscheidung ist nur vorübergehend: Der oberste Gerichtshof legt sich erst in seiner im Oktober beginnenden nächsten Sitzungsperiode grundlegend fest; allerdings ist der Geltungszeitraum des Einreisestopps dann bereits abgelaufen.

Trump bezeichnete die Entscheidung dennoch als "Sieg" für sich. Die Einreiseverbote seien zur Abwehr der Terrorgefahr notwendig. Sie gäben Zeit, um die Sicherheitskontrollen von Einreisewilligen grundlegend zu revidieren und gegebenenfalls zu reformieren.



Während der 90 beziehungsweise 120 Tage, in denen die Einreiseverbote gelten, will die Regierung die Sicherheitsüberprüfungen für Visa-Antragsteller und Flüchtlinge verschärfen. Diese sind allerdings schon jetzt sehr strikt. Mehrere Mitarbeiter der Regierung hatten am Donnerstag Schwierigkeiten, stichhaltig zu begründen, wie die Sicherheitslage im Land durch das Einreiseverbot verbessert werden könne.

Zollbeamte dieses Mal "gut vorbereitet"

Das Heimatschutzministerium hatte vorab eine reibungslose Handhabung des Dekrets versprochen. Jeder, der vor Inkrafttreten des Einreisebanns ein gültiges Visum erhalten habe, dürfe auch ins Land. "Wir erwarten einen normalen Betrieb" bei der Einreise, sagte ein ranghoher Mitarbeiter, der nicht namentlich zitiert werden wollte. "Unsere Leute sind gut darauf vorbereitet." Der für Los Angeles zuständige Staatsanwalt Mike Feuer bestätigte diese Einschätzung. Nach einem Treffen mit Zoll- und Grenzschützern am internationalen Flughafen der Stadt sagte er, dieses Mal habe die US-Regierung vorgesorgt. Ein Chaos wie bei der Durchsetzung des ersten Einreiseverbots werde vermutlich vermieden.

Von den Visa-Sperren betroffen sind vermutlich nur wenige Tausend Menschen. Nach Angaben der New York Times waren im Finanzjahr 2015 – von Herbst 2014 bis Herbst 2015 – aus den sechs betroffenen Ländern etwa 20.000 Menschen mit Visa in die USA eingereist, die weitaus meisten davon Studierende oder Geschäftsreisende, die auch weiterhin kommen dürften. Die wenigen Privatleute aus den betroffenen Ländern, die sich Freizeitreisen leisten können, werden vor der Ausstellung eines Visums ohnehin intensiv überprüft.

Laut ersten Schätzungen sind Iraner vermutlich am stärksten von dem Einreiseverbot betroffen. Sie stellten den größten Anteil an Bürgern aus den sechs Ländern, die 2015 mit einem vorläufigen, nicht für Einwanderung vorgesehenen Visum ausgestattet waren.