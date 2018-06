Dass Donald Trump auf Twitter gern persönlich wird, daran hat man sich gewöhnt. Doch selbst aus den Posts des US-Präsidenten stachen die beiden Angriffe auf die Moderatoren der Sendung Morning Joe hervor. Weil die Journalisten Trump in den vergangenen Wochen immer wieder offen kritisiert hatten, ging er nun zum Gegenangriff über.



Verzweifelt hätten die beiden Moderatoren sich bei ihm vor Monaten um ein Interview in seinem Luxusclub Mar-a-Lago bemüht, schrieb der Präsident. Dann wurde er persönlich: Moderatorin Mika Brzezinski habe noch von einem gerade überstandenen Facelifting geblutet, als sie bei ihm an die Tür klopfte. "Ich habe nein gesagt", stellte Trump in seinem Tweet klar. (Beide Behauptungen wurden im Laufe des Tages angezweifelt.)

Selbst Republikaner äußerten sich entsetzt über die Kommentare. Doch die Tweets sind nur der bisherige Tiefpunkt in einer Woche, in der der US-Präsident und sein Team aus ihrer Verachtung für die Medien keinen Hehl gemacht haben. Erst am Vortag hatte Trump die Washington Post attackiert und der Zeitung vorgeworfen, sie zahle keine "Internetsteuer" – eine Abgabe, die es in dieser Form nicht gibt. Das Blatt, das dem Amazon-Gründer und offenen Trump-Kritiker Jeff Bezos gehört, bezeichnete der Präsident auf Twitter als "Fake-News". Am selben Tag griff er dort auch die "scheiternde New York Times" an, wieder einmal, und warf der Zeitung vor, "eine falsche Geschichte nach der anderen" zu veröffentlichen.

Die Angriffe auf die Presse und deren Vertreter kommen längst nicht mehr nur per Tweets aus dem Oval Office. Von einer Fundraising-Veranstaltung zur Wiederwahl Trumps in dessen Washingtoner Luxushotel waren die Medien Anfang der Woche ausgeschlossen, gleich mehrere Pressekonferenzen fanden zuletzt ohne Fernsehkameras statt. Der Sender CNN engagierte gar einen Gerichtszeichner, um eines der Briefings für die Öffentlichkeit festzuhalten und die Absurdität der Situation zu betonen. "Der Präsident will uns im Dunklen lassen", titelte die New York Times in einem Artikel zu den versteckten Pressekonferenzen. Die Zeitung warf der Regierung vor, einen Angriff auf die Informationsfreiheit zu verüben.

Als die Kameras dann wieder zugelassen wurden, kam es zum offenen Schlagabtausch. In einer länglichen Antwort griff die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, die Medien für ihre feindliche Haltung gegenüber dem Präsidenten und seiner Agenda an. Wenn man der Presse nicht mehr trauen könne, dann sei dies "eine gefährliche Situation für Amerika", sagte Sanders. Sie verwies auf ein umstrittenes Video aus konservativen Kreisen, in dem ein CNN-Mitarbeiter die Berichterstattung des eigenen Senders als "Bullshit" beschrieb. Immer häufiger verließen sich die Journalisten auf anonyme Quellen und berichteten zwar über jedes "falsche Wort" des Präsidenten, aber nicht über dessen Erfolge. Schließlich unterbrach ausgerechnet ein Journalist des Playboy den Redeschwall der Trump-Sprecherin und warf ihr vor, das Land "aufzustacheln". Der vierminütige Clip wurde später auf sozialen Netzwerken herumgereicht.

Die Presse als "Staatsfeind Nummer eins"

Die Fehde zwischen Trump und den US-Medien ist nicht neu, schließlich hatte der Präsident die Presse schon vor Monaten zum "Staatsfeind Nummer eins" erklärt. Doch dass die Regierung genau jetzt den Ton gegenüber den Medienvertretern verschärft und Trump den alten Konflikt aufleben lässt, ist kein Zufall. Für Trump ist es überlebenswichtig, dass er die Medien genau jetzt in Schach hält. Die Parteispitze und der Präsident versuchen in diesen Tagen verzweifelt, eine Mehrheit für ihre Gesundheitsreform zu erhalten. Doch seit die Republikaner im Senat den Vorschlag in der vergangenen Woche vorgelegt haben, füllen sich die US-Blätter mit kritischen Stimmen, die auf die Lücken in dem Gesetz hinweisen.

Mitch McConnell und Trump wissen, dass die Chancen auf einen schnellen politischen Erfolg mit jedem Tag abnehmen. Nicht umsonst hatte sich der Mehrheitssprecher der Partei im Senat bemüht, den Vorschlag so lange wie möglich unter Verschluss zu halten und anschließend im Eilverfahren durch die Kammer zu bringen. Denn schon bei dem Entwurf aus dem Repräsentantenhaus hatte der öffentliche Druck dafür gesorgt, dass selbst viele Republikaner der Gegenreform nicht zustimmen konnten; damit war das Vorhaben in Gefahr. Jetzt musste McConnell die Abstimmung auch im Senat verschieben und riskiert damit wachsenden Widerstand. Wenn der Präsident und die Partei die Glaubwürdigkeit der Berichte vorsorglich anzweifeln, ist das vor allem ein Ablenkungsmanöver.



CNN: "Unser Ruf ist alles, was wir haben"

Die Medien selbst hatten Trump die passende Vorlage geliefert. Der Fernsehsender CNN hatte mit einer vermeintlichen Enthüllung zu Verbindungen zwischen einer Kreml-gestützten russischen Bank und einem engen Vertrauten des Präsidenten daneben gelegen und musste Fehler einräumen. Der Bericht wurde zurückgezogen, die Spitze des Senders entschuldigte sich, die drei verantwortlichen Journalisten wurden entlassen, konservative Medien forderten die Absetzung von CNN-Chef Jeffrey Zucker.

Dem Präsidenten reichte all das nicht. Auf Twitter nutzte Trump den Einzelfall, um gleich wieder gegen alle auszuteilen. Zwar hätten sie jetzt CNN erwischt, schrieb Trump. Aber was sei mit NBC, CBS, ABC, Washington Post und Times? "Sie alle sind Fake-News!" Fehler, das zeigte sich in diesen Tagen, sind für die Medien unter einem Präsidenten Trump gefährlicher denn je. "Unser Ruf", sagte CNN-Chef Zucker, "ist alles, was wir haben."