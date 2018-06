Die französische Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den Justizminister im Kabinett von Staatspräsident Emmanuel Macron, Fraçois Bayrou, aufgenommen. Mitglieder von Bayrous MoDem-Partei sollen angeblich Mittel des Europäischen Parlaments zweckentfremdet haben. Laut Staatswanwaltschaft wurde eine vorläufige Untersuchung zu diesen Vorwürfen eingeleitet. Für Macron un seine Partei La République en marche (LREM) könnte sich das in der ersten Wahlrunde der Parlamentswahl am 11. Juni negativ auswirken.

Die MoDem Partei soll in der Vergangenheit Mitarbeiter von EU-Abgeordneten für Parteiaufgaben eingesetzt haben. Ein Brief eines früheren Partei-Mitarbeiters an die Staatsanwalt war der Auslöser für die Vorermittlungen. Dieser hatte gegenüber der Behörde erklärt, parallel Teilzeitverträge mit der Partei und dem damaligen EU-Abgeordneten und Mitglied der MoDem-Partei, Jean-Luc Bennahmias, gehabt zu haben. In Wirklichkeit habe er aber nie für den Parlamentarier des EP, sondern nur für die französische Partei gearbeitet, wie er angab. Medienberichten zufolge soll es weitere solcher Fälle geben, in denen Bayrou Mitarbeiter von EU-Abgeordneten für Parteiaufgaben eingesetzt haben soll. Die Partei wies die Vorwürfe zurück: Alle Beschäftigungsverhältnisse seien rechtmäßig gewesen.

Mehrere Vorwürfe wegen Scheinbeschäftigung

Bereits vor Monaten waren der französischen Zentrumspartei MoDem Scheinbeschäftigung vorgeworfen worden. Eine EU-Abgeordnete des Front National (FN) hatte der französischen Justiz im März die Namen von rund 20 Abgeordneten verschiedener Parteien genannt, die bei der Beschäftigung von Mitarbeitern gegen EU-Regeln verstoßen haben sollen. Auch die MoDem-Politikerin und heutige Europaministerin Marielle de Sarnez wurde dabei beschuldigt. Weil gegen den Front National selbst Vorwürfe wegen Scheinbeschäftigung gemacht worden waren, wurden diese Anschuldigungen gegen andere Abgeordnete allerdings weitgehend als Ablenkungsmanöver gewertet.



Die neuen Vorwürfe und die Einleitung von Vorermittlungen könnten dem Ansehen der Zentrumspartei potenziell massiven Schaden zufügen. Bayrou und die MoDem hatten sich bisher immer als ehrlich und unbescholten dargstellt und hatten sich gegen ebensolche Affären in der Politik ausgesprochen. Erst vergangene Woche hatte der Justizminister einen Gesetzesentwurf für mehr Moral in der Politik vorgestellt. Erst kürzlich hatte Ministerpräsident Edouard Philippe im Hörfunksender Europe 1 gesagt, jedes Regierungsmitglied, gegen das formell ermittelt werde, müsse zurücktreten.

In Frankreich werden offizielle Untersuchungen erst eingeleitet, wenn Vorermittlungen ausreichend Verdachtsmomente ergeben. Derartige Vorermittlungen laufen derzeit auch gegen Macrons engen Vertrauten und Stadtplanungsminister Richard Ferrand. Medienberichten zufolge soll er als Chef einer Krankenversicherung Büroräume von seiner Partnerin angemietet haben. Auch er weist sein mutmaßliches Fehlverhalten zurück. Macron hatte den Franzosen im Wahlkampf unter anderem mehr Ehrlichkeit in der Politik versprochen.



Keine gute Basis für die Parlamentswahl in Frankreich

MoDem ist mit Macrons Bewegung La République en Marche verbündet. Für die kommende Parlamentswahl stellten die beiden Parteien gemeinsam Kandidaten auf. In Umfragen liegt das Bündnis deutlich vorne. Durch die laufende Scheinbeschäftigungsaffäre könnten Macron und Bayrou allerdings an Zuspruch verlieren.



Die 577 Abgeordneten der Nationalversammlung werden in zwei Runden nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt. Meinungsforscher sagen dem Macron-Lager nach dem zweiten Wahlgang am Sonntag in einer Woche eine komfortable absolute Mehrheit voraus: Laut Ipsos-Berechnungen könnte das Bündnis des Präsidenten zwischen 397 und 427 Abgeordnetenmandate erringen. Die absolute Mehrheit liegt bei 289 Sitzen.

Dieser Umfrage zufolge kommt Macrons Partei LREM in der ersten Runde am Sonntag auf 31,5 Prozent der Stimmen. Die konservativen Republikaner kämen demnach zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei UDI auf 22 Prozent. Die rechtspopulistische Front National (FN) von Marine Le Pen käme auf 17 Prozent, die Bewegung Das unbeugsame Frankreich des Linkspolitikers Jean-Luc Mélenchon auf 11,5 Prozent, die Sozialisten von Ex-Staatschef François Hollande zusammen mit verbündeten linken Parteien auf nur acht Prozent.