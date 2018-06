Die Hacker hinterließen pro-islamistische Botschaften: In den US-Bundesstaaten Maryland und Ohio sind mehrere Websites von Regierungsvertretern und staatlichen Behörden angegriffen worden. Die Angreifer, die im Namen der Terrororganisation "Islamischer Staat" gehandelt haben sollen, platzierten Videos, Gebetsaufrufe und Solidaritätsbekundungen.



Unter anderem waren die Homepage von Ohios Gouverneur John R. Kasich und die Internetseite des Howard Countys in Maryland betroffen. Auch die Gesundheits- und die Gefängnisbehörde des Bundesstaats Ohio waren Ziel der Attacke. Die Mitteilungen sollen mit den Worten "System DZ" überschrieben worden sein.



Die Angreifer veröffentlichten auch eine Drohung an den US-Präsidenten Donald Trump. In goldener Schrift war auf schwarzem Grund zu lesen, Trump und sein ganzes Volk würden "für jeden Tropfen Blut, der in muslimischen Ländern fließt", zur Rechenschaft gezogen werden. Die gehackten Internetseiten waren vorübergehend nicht erreichbar, inzwischen ist der Großteil wieder online.

Islamistische Hacker haben in den vergangenen Jahren mehrfach Internetseiten angegriffen. 2015 etwa legten Hacker, die sich der IS-Miliz zuordneten, den französischen Fernsehsender TV 5 Monde lahm.