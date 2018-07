Parlamentswahl in Frankreich Macrons Partei deutlich vorne

Catherine Barbaroux, Vorsitzende von Emmanuel Macrons Partei La République en Marche (LRM) hat angekündigt, gegebenenfalls in einigen Wahlkreisen ihre Kandidaten für die Stichwahl zurückzuziehen. Grund dafür ist das Mehrheitswahlrecht in zwei Wahlgängen – und die Maxime, in jedem Fall den Front National zu verhindern.





Wenn kein Kandidat in der ersten Runde eine absolute Mehrheit bekommt, ziehen alle Kandidaten, für die mehr als 12,5 Prozent der Wahlberechtigten gestimmt haben, in die Stichwahl. In vielen Wahlkreisen werden das mehr als zwei Kandidaten sein. Sollte die Konstellation nun beispielsweise so sein, dass ein Kandidat von LRM neben einem vom Front National und einem der Republikaner in der Stichwahl steht, würden sich LRM und Republikaner gegenseitig Stimmen wegnehmen und könnten so dem FN-Kandidaten zum Sieg verhelfen. In diesem Fall werde, so Barbaroux, LRM seinen Kandidaten zurückziehen.