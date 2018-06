Nach Angaben des Weißen Hauses glaubt Donald Trump weiter daran, dass sich Russland "wahrscheinlich" in die US-Präsidentenwahl im vergangenen Jahr eingemischt hat. Trump denke, dass andere Länder dies aber vielleicht auch getan hätten, sagte der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer. Der Präsident stehe zu seinem Kommentar von Januar, dass es russische Hackerangriffe gegeben habe. Die USA würden auch von anderen Ländern und anderen Menschen gehackt.

Trump beschuldigte derweil in einem Interview mit Fox News die Vorgängerregierung unter Barack Obama, nicht entschlossen genug auf die mutmaßliche Einmischung Russlands in die US-Wahl eingegangen zu sein. "Ich habe gerade zum ersten Mal gehört, dass Barack Obama etwas über Russland lange vor der Wahl wusste, und er tat nichts deshalb", sagte Trump in dem Gespräch, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll. Dabei nahm der Präsident vermutlich Bezug auf einen Bericht der Washington Post, demzufolge die Obama-Regierung nach Strategien gegen die Angriffe suchte. Nach der Wahl ließ Obama unter anderem mehrere neue Sanktionen verhängen.

Alle 17 US-Geheimdienste stimmen darin überein, dass Russland hinter Hackerangriffen auf E-Mail-Systeme der Demokraten steckte und wohl auch versuchte, die Wahl zugunsten Trumps zu beeinflussen. Diese Erkenntnisse stehen im Zentrum von Ermittlungen zu möglichen Kontakten von Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam zu russischen Regierungsvertretern. Trump hat die Ermittlungen wiederholt als "Hexenjagd" bezeichnet.

Das Weiße Haus reagierte auf eine Anfrage von Abgeordneten zur Russland-Affäre unterdessen mit einem Brief, der lediglich auf Tweets des Präsidenten verweist. Keine andere Erklärung oder weitere Information wurde zusätzlich in dem Schreiben geliefert. Die Abgeordneten Mike Conaway und Adam Schiff hatten angefragt, ob Trump Aufnahmen von Gesprächen mit Ex-FBI-Chef James Comey habe. Trump twitterte am Donnerstag: "Ich habe keine Ahnung, ob es 'Bänder' oder Aufzeichnungen von meinen Unterhaltungen mit James Comey gibt, aber ich habe keine solchen Aufnahmen gemacht und habe auch keine."