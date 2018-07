Die Venezolaner sollen in einer Volksabstimmung über die künftige Verfassung ihres Landes entscheiden. "Die neue Verfassung wird in einem Referendum zur Abstimmung gestellt, damit das Volk sie bestätigt", sagte Präsident Nicolás Maduro in einer Fernsehansprache.



Angesichts der heftigen Proteste gegen seine Regierung hatte Maduro zuletzt die Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung noch im Juli angekündigt. Wann das Referendum stattfinden soll, ist unklar.

Die Opposition lehnt den Vorschlag ab. Selbst in Maduros sozialistischer Partei gab es Kritik. Generalstaatsanwältin Luisa Ortega erklärte, es müsse zunächst ein Referendum über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung geben. So war es bei der letzten Verfassungsänderung unter Ex-Präsident Hugo Chávez 1999 geschehen. Der Oberste Gerichtshof hatte entschieden, eine Volksabstimmung über die Einberufung der Versammlung sei nicht nötig.

Maduros Gegner befürchten, dass die neue verfassungsgebende Versammlung Oppositionsparteien benachteiligt oder ganz ausschließt. Die Opposition kritisiert, dass ein Teil der Delegierten der verfassungsgebenden Versammlung von regierungsnahen Organisationen entsandt werden soll. Sie befürchtet zudem, dass Maduro mehr Kompetenzen an sich ziehen könnte.



Bei Protesten wurde einer der Richter erschossen worden, der die Haftstrafe gegen Oppositionsführer Leopoldo López bestätigt hatte. Wie die Tageszeitung El Nacional berichtete, starb Nelson Moncada bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an seinen Verletzungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte Moncada versucht, eine Straßenblockade zu umgehen, als Unbekannte das Feuer auf ihn eröffneten. Innenminister Néstor Reverol erklärte, es gebe die Möglichkeit, dass die Opposition Auftragsmörder angeheuert habe, um Angst und Terror zu verbreiten.

In Venezuela protestieren Opposition und Bürger seit Monaten für vorgezogene Wahlen und einen Rücktritt Maduros, dem sie die Verantwortung für die schlechte wirtschaftliche Lage geben und ihm vorwerfen, wie ein Diktator zu herrschen. Die Wirtschaftskrise in dem ölreichen Land hat Lebensmittel und Medikamente knapp werden lassen.



Bei den oft gewaltsamen Protesten und dem harten Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten starben bislang mehr als 60 Menschen. Fast 3.000 Menschen sollen festgenommen worden sein.