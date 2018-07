Bei einer Explosion in der Nähe eines Armeestützpunktes auf der Sinaihalbinsel sind sieben Zivilisten getötet worden. Unter ihnen seien zwei Frauen und zwei Kinder, berichtet die ägyptische Zeitung Al-Ahram in ihrer Onlineausgabe. Ein Panzer der Armee habe ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug bei dem Stützpunkt südlich von Al-Arisch überfahren, um einen drohenden Anschlag zu verhindern. In dem Fahrzeug hätten sich fünf mutmaßliche mit Gewehren ausgerüstete Extremisten sowie 100 Kilogramm Sprengstoff befunden.

Wenn der Anschlag wie geplant durchgeführt worden wäre, hätten 50 bis 60 Soldaten und Zivilisten ums Leben kommen können, sagte ein Militärsprecher der Zeitung. Zum Zeitpunkt der vereitelten Attacke standen einige Fahrzeuge von Zivilisten sowie Lastwagen vor dem Kontrollpunkt in einer Schlange, wie Videoaufnahmen der Armee zeigen.



Keine Angaben gab es zunächst zu den Tätern. Der lokale Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" hatte sich in der Vergangenheit mehrfach zu Anschlägen auf Sicherheitskräfte in der Region bekannt. Mittlerweile wurden mehr als 100 Menschen getötet. Der ärmliche Norden der Sinaihalbinsel ist eine Hochburg der Extremisten.

Der IS hatte sich auch dazu bekannt, einen russischen Airbus 321 gesprengt zu haben, bei dessen Absturz nach dem Start in Scharm al-Scheich auf dem Sinai am 31. Oktober 2015 alle 224 Insassen ums Leben gekommen waren.