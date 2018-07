Philip Hammond will einen Brexit, der sein Land auf eine sanfte Art von der Europäischen Union trennt. Für diesen Plan erhält der britische Finanzminister neue Unterstützung von mehreren Kabinettsmitgliedern. Die Regierung stehe "absolut geeint" hinter den Überlegungen eines wirtschaftsfreundlicheren Brexit, sagte Jeremy Hunt, Leiter des Gesundheitsressorts, dem Guardian. Während Theresa May, Großbritanniens Premierministerin, in Italien ihren Urlaub verbringt, wächst bei den Konservativen die Unterstützung von Mays parteiinternem Rivalen.

Hammond plädiert seit Wochen für einen anderen Brexit-Kurs, als May ihn favorisiert. Er befürwortet ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, das nicht nur Güter, sondern auch Dienstleistungen betreffen soll. Außerdem wirbt er für eine Übergangsphase, die 2019 beginnen könnte.

Diese Übergangsphase sei im Interesse Großbritanniens und auch der EU, hatte Hammond Ende vergangener Woche gesagt. Die Dauer solle davon abhängen, wann die "notwendigen Übereinkommen" implementiert werden könnten. Im Sommer 2022 wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Bis dahin könnte eine Übergangsphase andauern, in der beispielsweise britische Krankenhäuser trotz Brexit Arbeitnehmer aus EU-Ländern ohne Probleme einstellen könnten.

Englische Medien hatten berichtet, dass Hammond seinen Job als Finanzminister eigentlich nach der Wahl verlieren sollte. Da May jedoch ein äußerst schwaches Ergebnis für ihre Partei erzielte, wurde seine Position gestärkt. Der Finanzminister gilt als einer von Mays angesehensten Konkurrenten. Sein Brexit-Plan wird nicht nur von Gesundheitsminister Hunt, sondern auch von Innenministerin Amber Rudd und First Secretary of StateDamian Green unterstützt.

Der frühere Vize-Brexit-Minister David Jones warf Hammond dagegen unloyales Verhalten gegenüber May vor. "Diese Agitation des Schatzkanzlers und seiner Getreuen ist ihr gegenüber zutiefst unhöflich und untergräbt ihre Autorität", sagte Jones der Mail on Sunday. Jones verwies auf den Urlaub der Premierministerin.



Als Reaktion auf die Debatte um Hammonds Brexit-Pläne informierte ein Sprecher der Premierministerin am heutigen Montag die Öffentlichkeit über den nach wie vor gültigen Fahrplan der Austrittsverhandlungen. Die Reise- und Arbeitsfreiheit der EU-Bürger im Königreich werde im März 2019 enden, teilte der Sprecher mit. Es sei falsch, jetzt darüber zu spekulieren, was nach dem offiziellen Brexit-Termin geschehe.



In Brüssel haben die Detailverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über den Brexit begonnen. Im Zentrum stehen zunächst die drei großen Austrittsthemen: die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien, die finanziellen Forderungen an London wegen des Brexit und die künftige Stellung Nordirlands.