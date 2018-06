Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Neuausrichtung der Türkei-Politik der Bundesregierung verteidigt und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan angegriffen. "Er versucht nicht nur, das Land auf sich zuzuschneiden, sondern auch die Reste an Kritik und Opposition werden jetzt verfolgt, werden ins Gefängnis gesteckt, werden mundtot gemacht", sagte Steinmeier laut vorab veröffentlichter Auszüge eines ZDF-Interviews. Er untergrabe die Demokratie. Was in der Türkei passiere, "können wir nicht hinnehmen", ergänzte der ehemalige Außenminister.



Das sei auch eine "Frage der Selbstachtung" Deutschlands. Das komplette Interview soll am Sonntagabend ausgestrahlt werden.

Positiv äußerte sich Steinmeier über den offenen Brief, den Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zuvor an die türkischstämmige Bevölkerung in Deutschland geschrieben hatte. Er könne sich vorstellen, dass bei den drei Millionen Deutschtürken der Schmerz am allergrößten sei, wenn sie beobachteten, dass die Brücken, die von vielen gebaut worden seien, von der Regierung in Ankara abgerissen würden, sagte er. "Das ist wirklich bitter und deswegen war ein Wort an die türkischstämmige Bevölkerung nötig."

Gabriels Brief erschien in deutscher und türkischer Sprache in der Bild-Zeitung. Darin warb der Außenminister bei den Türken in Deutschland um Verständnis für die härtere Gangart der Bundesregierung gegenüber der Türkei. Die Bundesregierung könne nicht tatenlos zusehen, wenn "unbescholtene deutsche Staatsbürger ins Gefängnis gesteckt" würden, schrieb der SPD-Politiker. Und weiter: "Gleichgültig, wie schwierig die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, bleibt für uns klar: Sie, die türkischstämmigen Menschen in Deutschland, gehören zu uns – ob mit oder ohne deutschen Pass". Die Freundschaft zwischen Deutschen und Türken bezeichnete Gabriel in dem Beitrag als "großen Schatz".

Gabriel hatte am Donnerstag eine "Neuausrichtung" der Politik gegenüber der türkischen Regierung angekündigt. Das Außenamt verschärfte die Reisehinweise für deutsche Touristen. Zudem sollen staatliche Bürgschaften für Investitionen deutscher Unternehmer in der Türkei überprüft werden. Mit anderen europäischen Partnern will Gabriel über den Fortbestand von EU-Finanzhilfen für den Beitrittskandidaten Türkei beraten. Die Maßnahmen wurden nach der Inhaftierung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner in der Türkei ergriffen.