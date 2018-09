Begleitet von Protesten ist Hongkongs neue Regierungschefin Carrie Lam im Amt vereidigt worden. Die Zeremonie fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China statt und wurde vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begleitet. In ihrer kurzen Antrittsrede versprach Lam, Initiativen der chinesischen Zentralregierung zu unterstützen.



Auch Xi machte in seiner Ansprache das Machtverhältnis zwischen China und Hongkong klar. Jeder Versuch, die Führung in Peking infrage zu stellen, sei das "Überschreiten einer roten Linie". Er werde entschieden gegen alle Bemühungen vorgehen, die Souveränität und die Sicherheit des Landes zu untergraben.

Tausende Hongkonger brachen nach der Zeremonie zu einem Protestmarsch auf. Viele von ihnen zeigten sich entsetzt über die Rede des chinesischen Präsidenten. Der Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China ist traditionell ein Anlass für Proteste. In diesem Jahr werden mehr als 100.000 Teilnehmer erwartet.



Hongkong ist seit 1997 eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik. Laut Verfassung werden der Stadt für mindestens 50 Jahre weitreichende Autonomie und Freiheiten garantiert. Doch nach Ansicht vieler Bürger mischt sich die Regierung in Peking zu stark in die Belange Hongkongs ein. Im Jahr 2014 kam es fast drei Monate lang zu teils gewaltsamen Protesten, nachdem die chinesische Führung sich gegen ein allgemeines Wahlrecht in Hongkong gesperrt hatte. Die Demonstrationen wurden weltweit als Regenschirm-Revolution bekannt.





Die Lage in der Stadt ist bereits seit Tagen angespannt: Am Freitag hatten Bürgerrechtler, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot, gegen Xi demonstriert. "Ende der Ein-Partei-Diktatur", riefen die Demonstranten in einem streng bewachten offiziellen Protestbereich unter den Augen der zahlreichen Sicherheitskräfte. Unter ihnen war auch Studentenführer Joshua Wong, einer der Anführer der Regenschirm-Revolution, der erst Stunden zuvor aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war. Bei Protesten am Mittwoch waren 26 Demokratie-Aktivisten festgenommen worden. Am Samstag waren Demonstranten von der Polizei gestoppt worden, die einen Sarg bei sich trugen als Symbol für den Tod der Freiheit in Hongkong.



"Neuer Grad an Einschüchterung"

Demonstranten hätten während Xis Aufenthalt in Hongkong einen "ganz neuen Grad an Einschüchterung und konkreter Gewalt" verspürt, sagte Avery Ng, Sprecher der Sozialdemokraten, dem Guardian. Er appellierte an die Bürger der Stadt: "Gebt nicht auf. Wenn wir aufgeben, werden wir langsam, aber sicher zu dem verkommen, was China heute geworden ist."

Die neue Regierungschefin Lam ist in der Bevölkerung umstritten, da sie als Pekings Wunschkandidatin gilt. Kritiker sehen in ihrer Wahl durch ein pekingtreues Komitee ein Symbol für die fehlende Unabhängigkeit der chinesischen Sonderverwaltungszone. Ihr Konkurrent, der von der prodemokratischen Opposition unterstützte frühere Wirtschaftsminister John Tsang, galt als Wunschkandidat der Bevölkerung. Die Abstimmung fand jedoch nicht in freien Wahlen statt, wie sie Chinas Zentralregierung Hongkong schon lange verspricht, sondern innerhalb eines mehrheitlich pekingtreuen Wahlkomitees mit nur etwa 1.200 Mitgliedern.



Lam selbst gab nach ihrer Wahl zu, dass sich in der Metropole "viel Frust" aufgestaut habe. Sie werde sich als Regierungschefin daher vor allem darauf konzentrieren, diese gesellschaftliche Spaltung zu überwinden. Auf die erste Frau an der Spitze Hongkongs warten Herausforderungen. Lam muss nicht nur die politische Spaltung der Stadt, sondern auch die Kluft zwischen Arm und Reich verringern.