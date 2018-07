Israel wird die Metalldetektoren am Eingang zu den heiligen Stätten in Jerusalem entfernen, die bei Muslimen für Wut gesorgt haben. Das israelische Sicherheitskabinett erklärte, künftig solle eine "ausgefeiltere Technologie" für die Kontrollen benutzt werden. Israelische Medien hatten zuvor berichtet, hochauflösende Kameras könnten versteckte Gegenstände aufspüren.



Die Altstadt von Jerusalem

Die Metalldetektoren waren installiert worden, nachdem Bewaffnete Mitte Juli auf dem Gelände am Tempelberg zwei israelische Polizisten getötet hatten. Die Einrichtung der Kontrollgeräte empörte Palästinenser und Muslime weltweit. Im Nahen Osten lösten sie Unruhen aus, bei denen vier Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. Die Muslime kritisierten, mit der Installation der Detektoren wolle Israel die Kontrolle über den Berg an sich ziehen.



Der palästinensische UN-Botschafter Rijad Mansur hatte am Montag in New York gesagt, die Menschen blieben in den Straßen, bis die Detektoren von dem Gebiet in Jerusalem entfernt würden. Die Palästinenser hätten jegliche Zusammenarbeit mit Israel beendet, auch in Sicherheitsfragen.

Der UN-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Nikolaj Mladenow, warnte, die Tempelberg-Krise habe das Potenzial, den politischen Streit zwischen Israelis und Palästinensern auf eine religiöse Ebene zu heben, von der weltweit Millionen oder gar Milliarden Menschen betroffen sein könnten.



Juden verehren den Tempelberg, weil dort in der Antike der jüdische Tempel stand. Muslimen nennen ihn Haram al-Scharif (Edles Heiligtum), auch für sie ist er von zentraler Bedeutung für ihren Glauben.