In der Russland-Affäre weckt ein Bericht Zweifel an der Darstellung von Justizminister Jeff Sessions zu seinen Gesprächen mit dem russischen Botschafter in den USA. Entgegen seiner bisherigen Darstellung habe Sessions doch mit dem Diplomaten über wahlkampfrelevante politische Themen gesprochen, berichtet die Washington Post. Die Zeitung stützt sich dabei auf Aussagen amtierender und ehemaliger Regierungsmitarbeiter. Demnach hätten US-Geheimdienste die Kommunikation zwischen dem Botschafter und dessen Vorgesetzten überwacht.

Sessions hatte dann bei seiner Nominierungsanhörung für das Amt des Justizministers zunächst ausgesagt, er habe während des Wahlkampfs keinerlei Kontakte zu offiziellen russischen Vertretern gehabt. Diese Angaben musste er korrigieren, als Treffen mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak bekannt wurden. Sessions beteuerte dann aber, bei diesen Treffen niemals über wahlkampfrelevante Themen gesprochen zu haben.



Die Washington Post zitierte einen ungenannten US-Behördenvertreter mit der Einschätzung, Sessions habe irreführende Angaben zu seinen Russland-Kontakten gemacht. Den Äußerungen des Justizministers werde durch Beweise widersprochen. Eine Sprecherin des Justizministeriums sagte, Sessions bleibe bei seiner Aussage. Er habe keine Konversationen mit russischen Regierungsmitarbeitern über jegliche Einmischung in die Wahl geführt.



US-Geheimdienste beschuldigen den Kreml seit Längerem, sich gezielt in den Wahlkampf eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seiner Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Ein Sonderermittler und mehrere Kongressausschüsse untersuchen, ob es Absprachen zwischen Vertretern aus Trumps Wahlkampflager und Russland gab.

Sessions steht wegen der Russland-Affäre stark unter Druck. In einem Interview mit der New York Times ging Trump diese Woche öffentlich auf Distanz zu seinem Justizminister. Hintergrund ist Sessions' Entscheidung vom März, sich wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI herauszuhalten. Der 70-Jährige hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem seine Treffen mit Kisljak öffentlich geworden waren.