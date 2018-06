Bei einer Serie von Angriffen und nachfolgenden Gefechten zwischen Extremisten und Soldaten sind auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel am Freitag zahlreiche Menschen getötet worden. Wie das ägyptische Militär mitteilte, wurden bei Gefechten im Norden der Halbinsel 26 Soldaten verletzt oder getötet. Zudem seien 40 Angreifer getötet worden. Laut der Nachrichtenagentur AP zählt das Militär 23 Tote und 33 verletzte Soldaten.



Die Milizen griffen laut Militär Kontrollposten der Armee südlich der an den Gazastreifen grenzenden Stadt Rafah an. Ein Selbstmordattentäter habe mindestens elf Soldaten getötet, hieß es aus Sicherheitskreisen. Anschließend habe es Schusswechsel gegeben. Die Angreifer hätten mehrere Kontrollposten gleichzeitig attackiert.



In der Region ist der ägyptische Ableger der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) aktiv. Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Sommer 2013 haben Dschihadisten in Ägypten Hunderte Polizisten und Soldaten getötet. Die meisten Angriffe gab es auf der Sinai-Halbinsel, die an Israel und den palästinensischen Gazastreifen grenzt.



Den dort lebenden Christen hatte der IS den Krieg erklärt. Christen sind seit einigen Monaten vermehrt von islamistisch motivierten Angriffen bedroht. Im Februar flohen Hunderte aus dem Norden der Sinai-Halbinsel. Vorangegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit, hinter der der IS vermutet wird.