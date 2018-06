Tausende Menschen drängen auf die Bosporusbrücke. Sie tragen T-Shirts in den Farben der Republik Türkei, rot und weiß. Manche haben auch den Fes auf dem Kopf, die weinrote Kopfbedeckung der Osmanen. Einige tragen glänzende Gewänder nach Vorbild des Sultans, einschließlich eines Turbans in Smaragdgrün. Es wehen türkische Flaggen in allen Größen, aber auch osmanische Wappen und Fantasiewimpel. Immer wieder ertönt der Ruf "Es gibt nur einen", der mit "Allah ist groß" beantwortet wird.



In der Türkei jährt sich der Putschversuch vom 15. Juli 2016. Erstmals in der Geschichte der Republik, die zweimal erleben musste, wie das Militär die Regierungsgewalt an sich riss, haben nicht die putschenden Soldaten die Oberhand gewonnen, sondern die gewählte Regierung konnte sich halten – dank des mutigen Volkes. So lautet zumindest die gängige Erzählung, die der Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Regierung verbreiten.

Etwas abseits der großen Party, jedoch noch in Sichtweite, befindet sich der Stadtteil Çengelköy. Das ehemalige Dorf auf der asiatischen Seite Istanbuls liegt direkt am glitzernden Wasser des Bosporus und lockt mit seinen Cafés und Restaurants besonders am Wochenende viele Besucher an. Çengelköy ist bekannt für seine Gärten. In der Türkei weiß jedes Kind: Dort wachsen die besten Gurken des Landes. Die dörfliche Struktur hat sich der Ort bewahren können, auch wenn er heute eigentlich zentral liegt.



Gräber in Nationalfarben

Seit der Nacht des 15. Juli ist Çengelköy aber nicht mehr nur wegen seiner Gurken bekannt, sondern auch wichtiger Teil der Legendenbildung um den missglückten Putschversuch. Immerhin befindet sich der Stadtteil zwischen der Bosporusbrücke und der Militärakademie Kuleli, zwei wichtigen Kulissen für den Putschversuch und dessen Scheitern. Die Anwohner hatten sich den Militärs entgegengestellt und versucht, ihnen den Weg zur Brücke zu versperren. Wer in Çengelköy lebt, wird den 15. Juli 2016 so schnell nicht vergessen.



Türkei - "Erdoğan ist ein Verlierer" Der Putschversuch in der Türkei jährt sich am 15. Juli. Wie sehr Präsident Erdoğan das Land seitdem verändert hat, erklärt Michael Thumann im Video.

"Siehst Du ihr Werk!" Die tragende Stimme des Ortsvorstehers Can Çumurcu durchbricht die Stille auf dem Friedhof von Çengelköy. Schweigend haben sich hier Männer und einige wenige Frauen versammelt. Manche Gräber sind rot und weiß bepflanzt, an ihnen weht die türkische Standarte, die Grabsteine erklären warum: Hier liegen die sogenannten Märtyrer des 15. Juli. Am Jahrestag des Putsches findet eine Trauerfeier für die Toten statt.

Can Çumurcu ist Mitte fünfzig, seine Bewegungen sind voller Tatkraft und Energie. Die Menschen im Ort mögen ihn, weil er für alle ein offenes Ohr hat. Er ist in Çengelköy aufgewachsen, schon seine Mutter hatte hier das Amt der Ortsvorsteherin inne. Der Ortsvorsteher kannte alle aus dem Stadtteil, die in der Nacht des Putsches gestorben sind: 13 Tote, acht von ihnen wurden auf dem Friedhof im Stadtteil begraben. Çumurcu zieht sein Bein nach, wenn er länger gehen muss. Auch er wurde während des Putschversuches angeschossen, die Kugel durchschlug seinen Oberschenkel.



"Siehst Du ihr Werk!", ruft Çumurcu also und fügt hinzu: "Das waren die Vaterlandsverräter." Eine Gruppe Trauernder hat einen selbstgebastelten Sarg mitgebracht, er ist beklebt mit Bildern des muslimischen Predigers Fethullah Gülen und Morddrohungen gegen ihn. Die Regierung macht Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Der Sarg wird während der gesamten Zeremonie hochgehalten.

An der Stelle, an der Can Çumurcu damals von den Soldaten niedergeschossen wurde, erzählt er, was in jener Nacht, in der die ganze Türkei sich verändert hat, in seinem Ortsteil geschehen ist: "Es war eine enorme Bewegung im Ort. Soldaten kamen aus Richtung der Militärakademie, es wurden immer mehr. Als wir vom Putschversuch gehört haben, haben wir die rituellen Waschungen durchgeführt." Sie seien bereit gewesen, zu sterben.