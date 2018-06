Knapp anderthalb Wochen nach seiner Krebsdiagnose will der republikanische US-Senator John McCain bereits an diesem Dienstag die Arbeit wieder aufnehmen. "Freue mich, morgen in den Senat zurückzukehren, um die Arbeit an der Gesundheitsreform, dem Verteidigungsgesetzentwurf und den Russlandsanktionen fortzusetzen", twitterte er.



Der 80-Jährige war vor anderthalb Wochen wegen eines Blutgerinnsels über dem Auge operiert worden. Dabei entdeckten Ärzte einen Hirntumor und entfernten ihn vollständig. McCain zählt zu den prominentesten Mitgliedern des US-Kongresses und hat sich über die Parteigrenzen hinweg große Achtung erworben.



US-Präsident Donald Trump hatte den Senat kurz vor McCains Mitteilung aufgerufen, am Dienstag über die Gesundheitsreform abzustimmen. "Wir brauchen seine Stimme", erklärte Trump. Noch steht die Mehrheit nicht. Die Republikaner können sich im Senat nur zwei Gegenstimmen leisten.



Trump bat deswegen abermals alle republikanischen Senatoren um Unterstützung. Sie müssten das Richtige tun, sagte er in einer TV-Ansprache. Trump bezeichnete dabei das bestehende Gesundheitsgesetz – auch als Obamacare bekannt – als "Tod" und "Albtraum". Bei seiner Erklärung war Trump umringt von Familien, die nach seinen Angaben Probleme dabei hatten, eine Krankenversicherung abzuschließen.



Allerdings bleibt weiterhin offen, ob und über welches Gesetz der Senat am Dienstag tatsächlich abstimmen wird. Möglich wäre beispielsweise eine Abschaffung und ein sofortiger Ersatz von Obamacare oder eine reine Abschaffung mit der Option, in den kommenden zwei Jahren über einen Ersatz zu verhandeln.



Die Abschaffung von Obamacare und der Ersatz durch ein angeblich effizienteres und kostengünstigeres Modell ist eines der zentralen Wahlkampfversprechen Trumps.