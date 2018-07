Nach der Inhaftierung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner in der Türkei ist der türkische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert worden. Man habe ihm "klipp und klar" gesagt, dass die Verhaftung von Steudtner und fünf weiteren Menschenrechtlern nicht nachvollziehbar und vermittelbar sind, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Die türkische Regierung müsse die "glasklaren Ansagen" der Bundesregierung "ohne Umwege" und "unmissverständlich" erhalten.

Die Bundesregierung fordert die sofortige Freilassung und konsularischen Zugang zu dem inhaftierten Steudtner. Nach Angaben des Sprechers hat der türkische Botschafter zugesichert, diese Forderung an seine Regierung in Ankara zu übermitteln. Er wisse nun, "dass es uns ernst ist". Um das weitere Vorgehen zu besprechen, will Bundesaußenminister Sigmar Gabriel seinen Urlaub unterbrechen. An diesem Donnerstag wird er zurück in Berlin erwartet, wo er sich zu der "dramatischen Verschärfung" der Lage äußern will.

Die Türkei hatte am Dienstag mit der Inhaftierung von Peter Steudtner und den anderen Menschenrechtsaktivisten international große Empörung ausgelöst. Sie waren am vorvergangenen Mittwoch bei einem Workshop in Istanbul festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, eine "bewaffnete Terrororganisation" zu unterstützen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte die Menschenrechtler zuvor in die Nähe von Putschisten gerückt.



"Ernste und traurige Situation"

Nach Erkenntnissen der Bundesregierung wurden bislang 22 deutsche Staatsbürger im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor einem Jahr festgenommen. Demnach wurden 13 Betroffene wieder aus der Haft oder dem Polizeigewahrsam entlassen, neun seien weiter inhaftiert. Darunter ist auch der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel und die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu Çorlu. Beide sitzen in der Türkei wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft.



Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von einer "ernsten und traurigen Situation" in den deutsch-türkischen Beziehungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel stehe im ständigen Kontakt mit dem Außenministerium. Sie selbst hatte die Inhaftierung Steudtners zuvor als "ungerechtfertigt" verurteilt. "Wir erklären uns mit ihm und den anderen Verhafteten solidarisch, und wir werden seitens der Bundesregierung auf allen Ebenen alles tun, um seine Freilassung zu erwirken", sagte die Kanzlerin am Dienstagabend.