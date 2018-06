Bis zuletzt hatte sich Sean Spicer gegen die Ernennung von Anthony Scaramucci zum Kommunikationsdirektor im Weißen Haus gewehrt. Der Pressesprecher hatte befürchtet, der Financier aus New York kenne sich zu wenig aus mit den Fallstricken des politischen Washingtons und könne deshalb zur Belastung werden. Doch der Präsident schenkte den Bedenken seines gebeutelten Pressechefs kein Gehör. Spicer zog Konsequenzen: Der 45-Jährige, der zuletzt laut Medienberichten immer wieder in Ungnade seines Chefs gefallen war, hängt seinen Job Ende Juli nach nur sechs Monaten an den Nagel. Der Rücktritt überraschte sogar die eigenen Mitarbeiter.

Mit der Personalentscheidung vergrößert Donald Trump einmal mehr den Zirkel der engen Loyalisten, den er seit der Amtsübernahme im Januar um sich herum aufgebaut hat. Scaramucci ist ein alter Vertrauter aus der Geldelite Manhattans, 29 Jahre hat der Jurist an der Wall Street verbracht, zuletzt war er im Management des staatlichen Kreditinstituts US Export-Import Bank. Das Wohlwollen des Präsidenten hatte er sich erarbeitet, indem Scaramucci Trump im Kabelfernsehen unermüdlich gegen Kritiker verteidigte – selbst dann noch, als die Zahl lautstarker Unterstützer bereits abnahm. "Ich liebe den Präsidenten und bin sehr loyal ihm gegenüber", so Scaramucci am Freitag.

Beobachter sehen in dem Schritt von Freitag vor allem eine Reaktion auf den weiterhin wachsenden Druck auf Trump. Enthüllungen über ein Treffen seines Sohnes Donald Jr. mit einer russischen Anwältin hatten das Weiße Haus zuletzt weiter in die Defensive gedrängt. Erst kurz vor der Entscheidung am Freitag hatte Trump auch sein Juristenteam noch einmal umgebaut, um sich für die laufenden Ermittlungen zu stärken. Und in einem Interview mit der New York Times am Mittwoch warnte der Präsident Sonderermittler Robert Mueller davor, ohne ersichtlichen Zusammenhang zu den Russland-Untersuchungen die Finanzen seiner Familie zu überprüfen. "Die Welle an Umbesetzungen ist der Versuch, aufzurüsten", meint Steffen Schmidt, Politikexperte an der Iowa State University.

Das Weiße Haus hatte in den vergangenen Monaten immer wieder auf Enthüllungen reagieren müssen, anstatt die Themen selbst zu setzen, und dafür einen hohen politischen Preis gezahlt: Die eigene Agenda liegt nach sechs Monaten weitgehend auf Eis, große Vorhaben wie eine Steuerreform und ein umfassendes Infrastrukturpaket – Kernanliegen aus dem Wahlkampf – stehen aus. Erst in der vergangenen Woche waren die Republikaner mit ihrem Versuch gescheitert, eine Gegenreform zu Obamas Gesundheitssystem auf den Weg zu bringen. Unter den Konservativen wächst der Frust angesichts der stockenden Agenda. Die Partei fürchtet, bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr für das anhaltende Chaos von den Wählern abgestraft zu werden.

In der Kommunikationswelt ist der 53-Jährige Scaramucci genauso neu wie in der Washingtons, auch wenn er seit Jahren als großzügiger Geldgeber der Republikaner bekannt ist. Doch an seiner Qualifikation ließ "The Mooch" in der ersten Pressekonferenz keinen Zweifel. Er habe viel Zeit im Fernsehen verbracht und in seiner eigenen Show Wall Street Week seine Marke aufgebaut. Scaramucci war schon vor Wochen im Gespräch für einen Posten im Weißen Haus, aber Unklarheiten über mögliche ethische Konflikte hatten zu Verzögerungen geführt: Der Financier hatte seinen Fonds SkyBridge Capital an ein chinesisches Konglomerat verkauft, das enge Kontakte zur Regierung in Peking hat.