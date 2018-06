Zwei Tage nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Charlottesville hat sich US-Präsident Donald Trump mit deutlichen Worten von den Rechtsextremisten distanziert. "Rassismus ist böse und diejenigen, die in seinem Namen Gewalt anwenden, sind Kriminelle und Verbrecher", sagte Trump im Weißen Haus. Der Ku-Klux-Klan und Neonazis seien "abstoßend" und handelten gegen alles, was Amerikaner wertschätzen würden. Solche Gruppen voller Hass hätten keinen Platz in Amerika.



"Es kommt nicht auf die Hautfarbe an", sagte Trump. Die Attacke eines jungen Mannes mit einem Auto, bei der am Samstag eine Frau getötet wurde, nannte der Präsident "rassistisch". Amerika müsse auf solchen Hass mit Liebe antworten, Stärke zeigen und aufs Neue zusammenkommen: "Wir müssen einander lieben, uns gegenseitig Zuneigung zeigen und gemeinsam Hass, Fanatismus und Gewalt verurteilen."

Am Samstag waren bei einer Kundgebung in der Stadt Charlottesville in Virginia Rechtsextreme und Nationalisten mit Gegendemonstranten aneinandergeraten. Eine Frau wurde getötet, als ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Gruppe raste, die friedlich gegen Rassismus demonstrierte.

In einer ersten Reaktion hatte Trump am Samstag dann lediglich von "Gewalt von vielen Seiten" gesprochen. Eine konkretere Schuldzuweisung hatte er vermieden. Daraufhin war dem US-Präsidenten aus allen politischen Lagern vorgeworfen worden, sich nicht eindeutig von Rassismus und Rechtsextremismus zu distanzieren. Nach Ansicht der Kritiker hatte er damit Rechtsextreme auf eine Stufe mit den antirassistischen Gegendemonstranten gestellt. Auch enge Mitarbeiter wie sein Stabschef John F. Kelly hatten Trump zu einer deutlicheren Positionierung aufgefordert.



Stattdessen hatte Trump noch am Montag den Chef des Pharmakonzerns Merck wegen seiner Kritik am Präsidenten öffentlich angegriffen. Kenneth C. Frazier, der selbst schwarz ist, hatte Trumps Aussage zur "Gewalt von vielen Seiten" kritisiert und seinen Rücktritt als Berater im American Manufacturing Council angekündigt. Der Council ist ein Expertengremium, das die US-Präsidenten seit 1973 in Handelsfragen berät. "Amerikas Führer müssen unsere fundamentalen Ansichten ehren, indem sie Ausdrücke von Hass, Fanatismus und weißer Vorherrschaft zurückweisen. Sie widersprechen dem amerikanischen Ideal, dass alle Menschen gleich geboren wurden", schrieb Frazier auf Twitter. Eine knappe Stunde später antwortete Trump, dass man nach Fraziers Rücktritt mehr Zeit habe, Wucherpreise für Arzneimittel zu senken.

Fahrer ist in Haft

Der Fahrer des Wagens, der in die Menge gerast war, wurde verhaftet. Bei seiner ersten Anhörung vor Gericht am Montag hatte der 20-Jährige noch keinen Verteidiger. Richter Robert Downer weigerte sich deshalb, eine Kaution festzusetzen und setzte einen weiteren Termin für den 25. August fest. Dem jungen Mann droht eine Anklage wegen Totschlags. Wie die Nachrichtenagentur AP von einem früheren Lehrer erfuhr, war er bereits früh wegen nazistischen und rassistischen Gedankenguts aufgefallen.



Justizminister Jeff Sessions sagte, die Tat werde als Terrorismus gewertet. Er versprach, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Er und Trump trafen sich mit FBI-Direktor Christopher Wray, um die weiteren Ermittlungen zu besprechen.