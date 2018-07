Die Terrormiliz "Islamischer Staat" wird im Irak zunehmend zurückgedrängt und aus den Städten vertrieben. Wie Ministerpräsident Haidar al-Abadi bekannt gab, haben Regierungstruppen den IS nun in der gesamten Provinz Ninive besiegt. Damit sei die Stadt Tal Afar knapp zehn Tage nach Beginn der Offensive zurückerobert worden. Auch die IS-Einheiten im Bezirk Al-Ajadia seien zerschlagen worden. Dorthin waren die Kämpfer in der vergangenen Woche geflohen. Der Bezirk liegt etwa zehn Kilometer nordwestlich von Tal Afar.

Der IS hatte die Provinz Ninive 2014 fast vollständig erobert. Die Provinzhauptstadt Mossul war nach monatelanger Belagerung Anfang Juli von den Regierungstruppen zurückerobert worden. In Mossul, das östlich von Tal Afar liegt, hatten die Dschihadisten damals ihr sogenanntes Kalifat ausgerufen.

Die Anti-IS-Koalition bezeichnete die Einnahme Tal Afars als "einen weiteren bedeutenden Erfolg" der irakischen Sicherheitskräfte. Zugleich warnte der Oberkommandier Stephen Townsend, es gebe in der Stadt noch gefährliche Aufgaben. So müssten Sprengfallen entschärft und versteckte IS-Kämpfer aufgespürt werden.



Die Hilfsorganisation Norwegian Refugee Council (NRC) teilte mit, dass trotz der militärischen Erfolge mehr als drei Millionen Iraker vertrieben worden seien. Allein aus Tal Afar flohen demnach rund 40.000 Menschen. Notwendig sei ein umfassender Plan der irakischen Regierung, damit die Vertriebenen in ihre Heimatorte zurückkehren könnten.



Im Irak kontrolliert der IS nun noch zwei Gebiete: die Stadt Howeidscha im Norden und die Städte Al-Kaim, Rawa und Anna in der Wüste an der Grenze zu Syrien.



Auch in Syrien steht die Extremistengruppe vor dem Verlust der Stadt Rakka, die ihr nach 2014 als inoffizielle Hauptstadt des selbsterklärten Kalifats diente. Ein von Kurden angeführtes Bündnis hat mittlerweile rund 60 Prozent der Stadt erobert. Auch Regierungskräfte konnten im Zentrum des Landes große Gebiete von der Terrormiliz einnehmen. Russische Jets unterstützen die Angriffe.