Während der Pressekonferenz im Trump Tower Mitte August, in der der Präsident zu der Schlussfolgerung kam, es gebe auch unter den rechten Demonstranten von Charlottesville "sehr gute Menschen", zeigten die Fernsehkameras neben Trump immer wieder John Kelly. Der neue Stabschef des Präsidenten hielt sich im Hintergrund. Er folgte dem Auftritt seines entfesselten Bosses mit düsterer Miene.

Abwechselnd blickte er vom Boden in die Runde der Journalisten, um deren Reaktion auf Trumps Worte zu sehen. Der Ex-Militär Kelly soll Ordnung ins Weiße Haus bringen. Viele sahen in dem Moment den ersten großen Testfall für ihn – und viele fragten sich, ob dies schon der Beweis sei, dass sich Trump eben nicht kontrollieren lasse. Auch nicht von einem General.

In Washington hatte die Ernennung Kellys Beruhigung auf beiden Seiten des politischen Spektrums gebracht. "Die Disziplin, die er mitbringt, ist wichtig. Ich hoffe, wir erleben gerade die Wende", sagte selbst der Demokrat Richard Blumenthal, als bekannt wurde, dass der General den profillosen Reince Priebus ablösen soll.

John Kelly, der zu einer Zeit in Boston aufwuchs, in der jeder Mann in seiner Umgebung ein Veteran war, hatte sich in der Armee bis zum General des U.S. Marine Corps hochgearbeitet. Im Laufe seiner Karriere leitete er drei Einsätze im Irak und war verantwortlich für das Südliche Kommando der US-Streitkräfte in Zentral- und Südamerika. Kelly ist nicht nur ein Veteran im Militär, er kennt sich auch mit den politischen Kleinkriegen in Washington aus. Der 67-Jährige gilt als Trumps beste – und vielleicht letzte – Chance auf eine erfolgreiche Amtszeit.

"So viele wie möglich töten"

Er soll ein Mann sein, der die Dinge beim Namen nennt, eine Eigenschaft, die dem politisch unkorrekten Trump gefällt. Als er etwa nach dem Umgang mit der Terrormiliz IS gefragt wurde, antwortete Kelly: "Ich bin ein Typ aus dem Militär, für mich ist das eine klare Sache. Meine Aufgabe ist es, so viele von ihnen zu töten wie möglich."

Den Abgeordneten des Kongresses empfahl er während einer Rede im April, einfach mal "den Mund" zu halten oder die Gesetze zu ändern, falls sie ihnen nicht passten. Einen Monat später machten Audioaufnahmen die Runde, auf denen Kelly zu hören war, wie er dem Präsidenten empfahl, ein Schwert gegen die Presse einzusetzen. Trump habe Kelly nicht ausgesucht, weil er seine politischen Fähigkeiten bewundere, sondern weil er ihn für einen "Killer" halte, schlussfolgerte angesichts der Anekdoten das Magazin The Atlantic.

In den Monaten an der Spitze des Heimatschutzministeriums hatte Kelly das Vertrauen des Präsidenten erworben. Vor allem seine Reaktion auf den Einreisestopp für Bürger aus mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern soll Trump imponiert haben, berichteten US-Medien. Trotz der chaotischen Umsetzung des Dekrets hatte Kelly den Schritt damals öffentlich als notwendig verteidigt und die Verordnung innerhalb der Behörde vorangetrieben. Unter Kelly ist die Zahl der Abschiebungen deutlich gestiegen, die Grenzschutzbehörden im Süden hielt er an, illegale Einwanderer energischer als bisher gleich bei der Überquerung der Grenze abzufangen. Das gefällt Trump gut.



Anders als sein Vorgänger Reince Priebus, dem Trump den wenig schmeichelhaften Spitznamen "Reincey" gegeben hatte, genießt Kelly den Respekt des Präsidenten. Während Trump unter Priebus bei wichtigen Entscheidungen die Anweisung gegeben haben soll, dem Stabschef Informationen vorzuenthalten, soll er nun Wert darauf legen, dass zuerst Kelly alle wichtigen Nachrichten erhalte.